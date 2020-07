Pierre Bourgès - 07 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le kit de démarrage Philips Hue, avec ses trois ampoules blanches et son pont de connexion, passe sous les 50 euros pour atteindre une nouvelle fois son prix le plus bas sur Amazon.

Qui n’a jamais voulu contrôler les objets de sa maison avec son smartphone ? Le kit de démarrage Philips Hue propose aujourd’hui une entrée abordable dans la domotique avec son pont de connexion et ses 3 ampoules blanches (elles n’ont ni couleur ni teinte).

Au lieu de 89 euros, le kit de démarrage Philips Hue est disponible à 48 euros sur Amazon. Avec cette réduction de près de 50 %, le kit atteint une nouvelle fois son prix le plus bas.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les avantages des Philips Hue ?

Le premier avantage de taille : elles sont connectées. Avec le pont de connexion à installer et à brancher sur une prise murale et à l’arrière d’une box, vous pourrez contrôler vos ampoules Hue directement depuis votre smartphone via l’application dédiée Hue (disponible sur iOS et Android), ou sur l’interface centralisée de votre smartphone (Google Home, Maison sur iOS). Il est aussi possible de régler les ampoules à l’aide de votre assistant vocal (Google Assistant, Alexa et Siri).

Outre cet aspect connecté, les Philips Hue profitent de l’expertise de la marque néerlandaise et proposent une excellente lumière. Nous sommes sur du blanc à 2700K, ce qui est un juste milieu entre les lumières chaudes et froides. Elles nécessiteront peut-être un abat-jour pour être mitigées, selon vos goûts.

Comment se déroule l’installation ?

Le kit de démarrage propose donc trois ampoules (culot E27) que vous pouvez disposer où vous le souhaitez dans votre maison. Il suffit ensuite de connecter le pont de connexion fourni à une prise secteur, puis de synchroniser le tout avec l’application Hue. Une fois installées, les ampoules réagiront en fonction de la configuration choisie. La couverture du pont de connexion est assez large pour que vous puissiez disposer les ampoules sans vous soucier de leur distance avec le pont.

Existe-t-il d’autres fonctionnalités ?

Avec l’application, il est possible de gérer l’intensité et la température de la lumière. D’autres fonctionnalités sont aussi disponibles comme la simulation de présence lorsque vous êtes absent, par exemple.

Bonus : les ampoules sont de classe A+ et consomment donc peu. Elles sont certifiées pour 25 000 heures d’utilisation.

