C'est l'un des gros morceaux de la prochaine version de Windows 10 : un nouveau menu Démarrer pour le système d'exploitation.

On savait depuis pratiquement un an que Microsoft planchait sur une refonte du menu Démarrer pour Windows 10. Un nouveau design, livré avec une version expérimentale du système d’exploitation, s’était notamment retrouvé en ligne l’été dernier. Puis, en début d’année, c’était le devenir des tuiles dynamiques qui était questionné, avec un look les mettant nettement moins en avant.

En fin de compte, Microsoft a fini par en dire et surtout en montrer davantage le 1er juillet 2020. Dans une publication parue sur son blog, qui s’adresse en priorité à celles et ceux qui sont membres du programme Windows Insider et qui testent les prochaines versions de Windows 10, l’éditeur américain a partagé des visuels montrant le nouveau look qu’il entend donner au menu Démarrer.

Des tuiles plus discrètes et harmonisées

Comme prévu, une uniformisation des tuiles s’affichant à droite du menu est effectuée, avec un fond de la même couleur. Microsoft les accorde d’ailleurs selon le thème (sombre ou clair) qui est appliqué ailleurs. Des retouches sont également à noter pour la partie gauche du menu, avec une meilleure intégration des différents éléments avec le fond — les fonds rectangulaires des icônes, en particulier, disparaissent.

Aujourd’hui, Microsoft propose déjà plusieurs options de personnalisation de Windows 10. Il est possible de basculer du thème sombre ou clair pour le menu, la barre des tâches, les fenêtres et les applications. Le système d’exploitation permet par ailleurs de choisir la couleur d’accentuation pour les tuiles et les icônes, ainsi que d’autres éléments, et d’activer des effets de transparence.

Ce nouveau style permet à Microsoft de souligner l’utilisation des nouvelles icônes Fluent Design que l’entreprise a déployées en début d’année, relève Frandroid. Par contre, ce n’est pas demain la veille que l’éditeur déploiera ce nouveau menu, car il doit encore franchir une succession d’étapes de développement avant de pouvoir être proposé au public, dans le cadre d’une mise à jour plus générale.