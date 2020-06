Microsoft confirme à travers sa documentation que l’option « redémarrage à zéro » est bien retirée de Windows 10. Mais la réinitialisation du PC est toujours possible.

Le mystère de la disparition de l’option « redémarrage à zéro » lors de la mise à jour du mois de mai 2020 de Windows 10 est désormais résolu. Comme l’observe Frandroid, une discrète mise à jour de la documentation anglaise sur le site de Microsoft (la version française ne reflète pas encore ces changements, à date de publication de cet article) donne le fin mot de cette histoire.

Une option retirée de la mise à jour

Il apparaît en fait que cette fonctionnalité ne concerne que les versions de Windows 1909 ou précédentes. Or, la mise à jour du mois de mai est notée 2004. Une version ultérieure, donc, qui n’est plus concernée par ce paramètre. En tout cas, par cet intitulé. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe plus aucune façon de réinitialiser sa machine : simplement, cela ne passe plus par l’ancien chemin.

Dorénavant, il faut se rendre dans les paramètres de Windows 10, via le menu démarrer, puis choisir l’option mise à jour et sécurité. Ensuite, dans le menu latéral à gauche, il faut sélectionner la ligne récupération et ensuite appuyer sur le bouton commencer. Il vous sera alors demandé ce que vous voulez faire de vos fichiers personnels — dans tous les cas, il convient de faire votre propre sauvegarde, au préalable.

La réinitialisation du PC est en général conseillée lorsque la machine est confrontée à des dysfonctionnements suffisamment fréquents ou bloquants pour nuire à l’expérience de façon significative. L’option ne fait pas dans la demi-mesure, car elle désinstalle tous les programmes et remet à zéro tous les paramètres de Windows. Mais en faisant cela, l’OS est optimisé et ramené à une taille moindre sur le disque.

Crédit photo de la une : Catalin Cimpanu