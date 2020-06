Romain Ribout - il y a 12 minutes Tech

[Le Deal du Jour] La Nintendo Switch Lite est disponible à un prix inédit pour le dernier jour des French Days du printemps 2020. On la trouve à seulement 169 euros via Acheter sur Google grâce au code promo JUNE20.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Avec la Nintendo Switch Lite, vous pouvez jouer à presque tous les jeux disponibles via l’eShop sur un petit écran de 5,5 pouces. C’est une solution uniquement nomade et, de ce fait, bien plus abordable que la console hybride d’origine puisqu’elle fait l’impasse sur les Joy Con et le dock TV.

Elle est aujourd’hui encore plus abordable qu’à l’accoutumée via Acheter sur Google. Grâce au code promo JUNE20, la Switch Lite (uniquement en jaune) passe de 209 à seulement 169 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences avec la Nintendo Switch classique ?

La Nintendo Switch Lite se concentre uniquement sur l’aspect nomade. Il est alors impossible de la connecter à un téléviseur (avec ou sans dock) ni même de décrocher les Joy Con aux extrémités pour bénéficier des fonctionnalités de vibration ou de détection de mouvement.

Ceci étant dit, les jeux tirant pleinement parti de ces fonctionnalités sont encore peu nombreux. On peut facilement citer ARMS ou 1-2 Switch, mais ce ne sont pas des grandes pertes.

Cette déclinaison de la console hybride va également se démarquer par son format relativement compact. Son écran s’étend sur une diagonale de seulement 5,5 pouces, contre 6,2 pour la Nintendo Switch classique.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre comparatif détaillé des deux consoles.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Auchan, Carrefour, Darty, Fnac, ou Boulanger. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama