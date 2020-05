[Le Deal du Jour] Bouygues Telecom frappe fort avec son nouveau forfait mobile B&You sans engagement. Ce dernier propose 100 Go en France et 10 Go en Europe/DOM pour seulement 11,99 euros par mois, même après un an. Plus de détails ci-dessous.

Le marché du mobile est très mouvementé. Quand un opérateur dégaine une nouvelle offre, il faut généralement s’attendre à ce qu’un autre s’aligne dans la foulée. Lorsque RED a dévoilé son forfait mobile 100 Go à 12 euros par mois, B&You s’est tout simplement empressé de proposer son équivalent, pour 1 centime de moins que son concurrent et avec 2 Go de plus à l’étranger.

Jusqu’au 19 mai 2020 inclus, le forfait B&You 100 Go est disponible à seulement 11,99 euros par mois, sans prix qui double après un an.

Notez que 10 euros supplémentaires sont à prévoir pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de conserver son numéro de téléphone actuel en fournissant simplement le code RIO de votre ligne mobile à l’inscription.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le nouveau forfait B&You ?

Le forfait B&You en série limitée jusqu’à demain propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, avec une enveloppe de data qui s’élève à 100 Go. Comptez enfin 10 Go de 4G à l’étranger.

À qui est destiné ce forfait mobile ?

Avec un tel montant de data, ce forfait répond à la majorité des usages. Il convient à celles et ceux qui consomment à outrance du contenu en streaming, qui utilisent une tablette 4G au quotidien, ou encore, qui partagent leur connexion depuis leur smartphone pour travailler à l’extérieur, par exemple. Il est également idéal pour tous les foyers qui ne disposent pas d’une connexion ADSL suffisante à la maison et qui souhaiteraient passer par une box 4G pour améliorer leur débit.

Quels sont les avantages ?

Tout d’abord, c’est sans engagement et sans condition de durée. De ce fait, vous êtes libre de résilier votre forfait mobile quand vous le souhaitez. Ensuite, le prix ne prévoit pas d’être augmenté après la première année d’abonnement. Donc pas de surprise sur la facture.

Comment conserver son numéro de téléphone mobile ?

La manipulation est dorénavant unifiée chez tous les opérateurs en France. Il suffit d’appeler le 31 79 pour recevoir un message contenant le code RIO de votre ligne mobile. Il faut ensuite le renseigner lors de l’inscription pour conserver gratuitement votre ancien numéro. Cela permet également de ne pas subir de coupure lors du changement d’opérateur.

Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe.

