[Le Deal du Jour] Le Pixel 3a est aujourd'hui disponible avec une réduction de 100 euros, le faisant passer de 399 à seulement 299 euros chez plusieurs revendeurs français. C'est un prix totalement inédit pour le smartphone abordable de Google.

Le Google Pixel 3a est un appareil photo fantastique à utiliser au quotidien. Il a hérité des meilleurs atouts des anciens fleurons de la firme de Mountain View pour être à ce jour le meilleur de sa catégorie. Et c’est encore mieux avec une belle promotion !

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Pixel 3a est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Darty, fnac.com et Boulanger. Cela représente une remise de 25 % sur son prix d’origine.

Pour mieux comprendre l'offre

Est-il vraiment bon en photo ?

Il est excellent. Comme dit précédemment, il intègre la même solution photo que les anciens flagships de Google, à savoir les Pixel 3 et 3 XL. On retrouve alors le même mono capteur 12,2 mégapixels (f/1,8), les mêmes optimisations exécutées par l’IA de Google pour améliorer le résultat et même la technologie Dual Pixel pour proposer un meilleur autofocus et un mode portrait bluffant.

Le seul élément qui manque à l’appel est la puce Pixel Core, mais force est de constater que son absence passe facilement inaperçue, tant la qualité d’images est déjà suffisamment au rendez-vous, surtout pour ce prix. Il est même capable de prendre des photos dans le noir complet.

Bref, c’est sans aucun doute le meilleur photophone à moins de 300 euros aujourd’hui. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez toujours lire notre test complet du Google Pixel 3a.

Quels sont les avantages par rapport aux autres smartphones Android ?

Étant un appareil produit directement par la firme de Mountain View, le Pixel 3a a la particularité de recevoir en avance les mises à jour majeures et de sécurité, et même de pouvoir accéder en avant-première à certaines beta-test, comme c’est actuellement le cas avec Android 11.

Il bénéficie également de fonctionnalités inédites par rapport aux autres, en tout cas réservées à la gamme Pixel. On note parmi elles la compatibilité avec Stadia, le service cloud gaming de Google, par exemple.

Quelles sont les autres caractéristiques du Google Pixel 3a ?

Le smartphone le plus abordable de Google fait de bons compromis. Son Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive n’est pas la plus puissante des configurations existantes, mais elle suffit amplement pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, avec même la possibilité de lire quelques jeux 3D. Il a également le mérite de proposer un écran OLED d’une petite diagonale de 5,6 pouces pour un format plus qui séduisant en main.

L’unique reproche que l’on peut lui faire vient de sa faible autonomie. Sa petite batterie de 3 000 mAh peut tenir une journée entière, si et seulement si l’on modère l’utilisation du smartphone au cours de la journée. Il se rattrape toutefois en étant compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W.

