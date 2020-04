[Le Deal du Jour] Fnac propose aujourd'hui des remises exceptionnelles sur l'iPad Pro (2018), notamment pour le modèle 11 pouces avec 1 To de stockage qui passe de 1 509 à 1 099 euros, soit plus de 400 euros de remise immédiate.

Une nouvelle version de l’iPad Pro a récemment été dévoilée par Apple en 2020. Celle-ci apporte notamment le LiDAR pour transformer la tablette en ordinateur (ou presque), un meilleur appareil photo et une puissance accrue. L’iPad Pro de l’année 2018 n’est donc plus la meilleure tablette du marché, mais reste tout de même la deuxième.

Aujourd’hui, on trouve le modèle 11 pouces, Wi-Fi avec 1 To de stockage à 1 099 euros sur fnac.com, contre 1 509 euros habituellement. C’est quasi le même prix que le modèle 256 Go de la tablette d’Apple, hors promotion et à 30 euros près.

D’autres modèles sont également à prix réduit :

Pour mieux comprendre l’offre

Que savoir sur l’iPad Pro de 2018 ?

Avec l’iPad Pro 2018, il faut savoir qu’Apple a totalement changé le design de sa tablette haut de gamme. On retrouve désormais un look plus ou moins borderless, comme pratiquement tous les smartphones de la firme depuis l’iPhone X. Il embarque d’ailleurs une dalle Liquid Retina True Tone (11 ou 12,9 pouces) de toute beauté, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité exceptionnel à l’écran.

Il marque également la disparition du bouton Home qui était équipé de Touch ID. Il faut désormais passer par la reconnaissance faciale avec Face ID pour déverrouiller la tablette. C’est bien plus rapide et pratique au quotidien.

Que faire avec un iPad Pro 2018 ?

L’iPad Pro 2018 est une tablette polyvalente, douée d’une puissance qui répond à tous les besoins. Sa puce A12X Bionic est toujours suffisamment performante en 2020 pour garantir une expérience utilisateur fluide dans tous les cas, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming ou même jouer à des jeux gourmands. De plus, il est même possible de connecter une manette en Bluetooth pour plus de confort.

Au-delà d’un usage personnel, la deuxième meilleure tablette du marché est également idéale pour les professionnels. Animer une réunion ou prendre des notes avec l’Apple Pencil est d’une facilité déconcertante. L’appareil peut même servir de tablette graphique ou d’ordinateur portable en connectant un clavier maison. Bref, c’est presque un tout-en-un.

Combien de temps peut-il tenir avant d’être rechargé ?

Avec sa batterie lithium‑polymère intégrée de 29,37 Wh, l’iPad Pro 2018 peut offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie, selon le constructeur. Par ailleurs, il est important de préciser que la marque à la pomme a désormais remplacé son fameux port Lightning par de l’USB-C. Cela lui permet d’être compatible avec de nombreux appareils autres qu’Apple, avec même la possibilité de recharger votre iPhone, par exemple.

