[Le Deal du Jour] L'iPhone SE 2020 est en promotion seulement quelques jours après son lancement. On le trouve aujourd'hui à 459 euros au lieu de 489.

L’édition 2020 de l’Apple iPhone SE fait du neuf avec du vieux. Il reprend tout simplement des composants déjà utilisés sur d’anciens terminaux, de l’iPhone 8 à l’iPhone 11, pour être vendu à un prix de lancement tout doux. C’est aujourd’hui la solution la plus abordable de la firme de Cupertino.

Surprise : il est d’ores et déjà possible de l’obtenir à prix réduit seulement quelques jours après sa sortie officielle. La version 64 Go de l’iPhone SE 2020 est actuellement disponible à 459 euros sur la boutique RED, contre 489 euros habituellement.

Le smartphone peut être commandé avec ou sans forfait. Cependant, sachez que l’offre sans engagement RED 60 Go à 12 euros par mois même après un an n’est valable que jusqu’au 27 avril 2020.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la principale particularité du nouvel iPhone SE ?

Celle qui saute évidemment tout de suite aux yeux est le retour du design classique des smartphones d’Apple, qui était pour la dernière fois arboré par l’iPhone 8 en 2018. On retrouve alors 2 ans après le bouton Home équipé de Touch ID pour le déverrouillage. Il est d’ailleurs particulièrement compact grâce à son écran Retina (compatible TrueTone) d’une petite diagonale de seulement 4,7 pouces. Un bonheur en main.

Quelles sont les autres caractéristiques de l’iPhone SE 2020 ?

Tout d’abord, il faut savoir que le nouvel iPhone SE est aussi puissant que les smartphones les plus onéreux de la firme de Cupertino en embarquant la puce A13 Bionic. Cette configuration fait partie des plus puissantes du marché et promet de faire tourner tous les jeux 3D à fond, tout en garantissant à son utilisateur/utilisatrice un suivi des mises à jour sur le très long terme grâce au suivi exemplaire d’Apple dans le domaine.

Ensuite, l’iPhone SE ne promet vraisemblablement pas une grande polyvalence avec son mono capteur photo de 12 mégapixels — repris du XR. Toutefois, la qualité semble bien au rendez-vous et les possibilités sont nombreuses : mode portrait, Smart HDR, vidéos en 4K à 60 fps, etc.

Qu’en est-il de l’autonomie pour cet iPhone SE « compact » ?

Sur un smartphone aussi compact que ce nouvel iPhone SE 2020, on retrouve forcément une petite batterie à l’intérieur… Pourtant, il devrait bien réussir à tenir une journée malgré une capacité de seulement 1 820 mAh, selon l’utilisation. La firme de Cupertino promet environ 13 heures de lecture vidéo sur une seule charge.

De plus, Apple propose également de la nouveauté avec une compatibilité charge sans fil.

