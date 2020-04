GitHub, la plus importante plateforme dédiée à l'hébergement et à la gestion de logiciels développés de façon collaborative, lance une offensive commerciale : son offre de base devient gratuite pour toutes les équipes de développeurs, et le tarif de son premier abonnement est divisé par deux.

Acheté en 2017 par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars, GitHub reste un service en ligne incontournable dans la conception et la gestion de logiciels, malgré les craintes que cette acquisition a fait naître chez les partisans du logiciel libre. Il compte plus de 41 millions d’inscriptions et on dénombre plus de 27 millions de projets publics. Des statistiques qui devraient encore progresser,

GitHub a en effet annoncé le 14 avril que toutes les fonctionnalités de base de sa plateforme collaborative sont désormais gratuites pour tout le monde, qu’il s’agisse d’un développeur travaillant seul ou d’une équipe. De quoi provoquer un appel d’air de nouveaux utilisateurs qui, à terme, voudront peut-être passer à une version payante de GitHub pour avoir des fonctionnalités avancées.

Chute du prix du premier abonnement

Ainsi, GitHub propose toujours une première offre à 4 dollars par utilisateur et par mois (qui donne accès par exemple à davantage d’espace de stockage) et une seconde à 21 dollars par utilisateur et par mois (avec, entre autres, un audit avancé). Chaque palier inclut les avantages des seuils précédents. Il existe un dernier niveau, avec un support permanent, dont le tarif dépendra du profil de l’entreprise.

D’ailleurs, toujours dans cette stratégie de politique commerciale agressive, GitHub a aussi cassé le prix de sa première formule. Celle-ci était à 9 dollars par utilisateur et par mois avant l’annonce du 14 avril. Elle est désormais à 4 dollars, avec effet immédiat. Les clients actuels verront leur prochain prélèvement s’ajuster automatiquement pour refléter cette nouvelle grille tarifaire.

