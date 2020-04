[Le Deal du Jour] On vous propose aujourd'hui toute une gamme de SSD en promotion avec la marque PNY. Cela commence avec 120 Go pour seulement 20 euros et jusqu'à 960 Go pour 96 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Heureusement, les SSD ne sont plus aussi onéreux qu’ils pouvaient l’être par le passé. Il est désormais possible de dénicher une solution performante et abordable, comme c’est aujourd’hui le cas des SSD de la marque PNY. Que ce soit pour un besoin de petite ou grande capacité, vous trouverez forcément votre bonheur avec ces promotions.

Sur Amazon, on trouve le modèle 120 Go à partir de seulement 20 euros (au lieu de 29). Celui de 240 Go est également remisé à 31 euros (au lieu de 39).

Pour plus de capacité, il faut désormais se diriger vers le revendeur Cdiscount qui propose actuellement le modèle 960 Go à 96 euros, soit seulement 10 centimes le Go.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du SSD PNY ?

Le SSD de la marque PNY propose une vitesse qui peut atteindre jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 515 Mo/s en écriture, selon le constructeur.

Pour avoir un ordre d’idée, c’est 3 à 5 fois plus rapide qu’un HDD classique. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus vite qu’auparavant, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits.

Quels sont les avantages d’un SSD par rapport à un disque dur traditionnel ?

Tout d’abord, ils sont plus compacts en adoptant le format 2,5 pouces, ce qui leur permet de se loger plus facilement dans un PC de bureau, mais aussi dans un ordinateur portable, à l’exception des ultrabook. Le format le plus compact est nommé NVMe, mais il est aussi plus cher…

Ensuite, ils profitent d’une conception plus robuste. L’absence de pièces mécaniques rend en effet les SSD plus résistants face aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise également la longévité du produit, et de vos données par la même occasion.

