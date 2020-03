[Le Deal du Jour] L'abonnement au service Xbox Game Pass Ultimate est aujourd'hui disponible à moitié prix. Avec cette offre, le coût mensuel revient à seulement 6,5 euros au lieu de 12,99 euros.

Le Xbox Game Pass Ultimate est l’abonnement qu’il vous faut si vous voulez découvrir tout un tas de nouveaux jeux, aussi bien sur Xbox One que sur PC (Windows 10). Il réunit deux formules en une, avec d’un côté le Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur console et obtenir des jeux gratuits tous les mois, et de l’autre côté le Xbox Game Pass afin d’accéder en illimité à plus d’une centaine de jeux à télécharger.

Avec l’abonnement 3 mois, Fnac offre 3 mois supplémentaires. Le total de 6 mois de souscription au service de Microsoft revient alors à seulement 38,99 euros, au lieu de 77,94 euros en temps normal.

Notez que le deuxième code sera envoyé par mail dans les 7 jours suivant l’achat et sera à activer avant le 15 mai 2020. Le premier code a quant à lui une validité d’un an.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que le Xbox Live Gold ?

Le Xbox Live Gold est un abonnement au même titre que le PlayStation Plus chez Sony. Tout d’abord, il est nécessaire pour jouer en ligne sur la console de Microsoft. Ensuite, il permet de bénéficier de remises exclusives sur le store et offre même quelques jeux gratuits tous les mois. Si le côté jeu en ligne ne concerne évidemment par les joueurs et joueuses PC, il faut tout de même préciser que les jeux offerts sur Xbox One sont compatibles Windows 10.

Qu’apporte en plus le Xbox Game Pass ?

Des centaines de jeux. Il ne faut cependant pas le confondre avec xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft. Le Xbox Game Pass propose de télécharger — et non de streamer — de nombreux jeux disponibles dans le catalogue. On y trouve des exclusivités comme Halo ou Forza, les titres éditeurs tiers en passant par Resident Evil 4, Minecraft, Rocket League et Mortal Kombat X, mais aussi quelques nouveautés avec Life is Strange 2 (jusqu’à l’épisode 5), Kingdom Hearts III et sans oublier Ori and the will of the Wisps.

Donc le Xbox Game Pass Ultimate, c’est … ?

Le Xbox Game Pass Ultimate est tout simplement la fusion des deux services déjà existants de Microsoft, à savoir le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass.

C’est l’abonnement idéal si vous avez un PC ou une Xbox One, ou les deux.

