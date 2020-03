Romain Ribout - il y a 1 minute Tech

[Le Deal du Jour] Aujourd'hui, l'excellente Nintendo Switch est en promotion. On la trouve à 264 euros au lieu de 299.

La Nintendo Switch vient de fêter ses 3 bougies et elle est toujours aussi populaire. L’année 2019 a par ailleurs accueilli une nouvelle version de la console hybride, avec une meilleure autonomie en mode nomade et un meilleur écran. En 3 ans, son prix n’a pas non plus changé : 299 euros. C’est là que la solution Acheter sur Google intervient.

Avec le code promo MARS12150, vous pouvez économiser jusqu’à 12 % sur le prix d’origine de la Nintendo Switch. Elle passe alors de 299 à 264 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi la Nintendo Switch est-elle une console hybride ?

La Nintendo Switch est considérée comme une console hybride, car elle s’utilise de deux manières. On peut y jouer partout et quand on veut en mode portable. Il suffit ensuite de décrocher les Joy-Con sur les côtés pour l’utiliser en mode tablette, idéal dans le train ou l’avion, par exemple. Enfin, le dock permet de connecter la console à un téléviseur, passant par la même occasion d’une définition HD à Full HD (selon les jeux).

Quelles sont les nouveautés de la version 2019 ?

La nouvelle édition de la Nintendo Switch vient évidemment avec son petit lot d’améliorations. Tout d’abord, la puce Tegra X1 qui équipe la console hybride est désormais gravée en 16 nm pour réaliser d’importantes économies d’énergie. Sur le jeu Breath of The Wild par exemple, l’ancien modèle de 2017 tenait 3 heures, alors que vous pouvez désormais voyager sur les terres d’Hyrule pendant plus de 5 heures avec ce nouveau modèle. Ce n’est pas tout : la chauffe est mieux gérée afin de déclencher moins souvent les ventilateurs de la Switch et, de ce fait, la rendre plus silencieuse qu’auparavant. Ensuite, cette version 2019 intègre un nouvel écran. Il est plus lumineux que l’ancien (318 nits contre 291 nits) et surtout mieux calibré côté couleurs.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, ou Boulanger, comme c’est le cas aujourd’hui pour le Pixel 3a. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

