Il est possible de configurer plusieurs signatures sur Gmail. On vous explique comment.

Le 10 mars 2020, Google a annoncé une fonctionnalité fort pratique pour Gmail : la possibilité d’enregistrer plusieurs signatures. Que ce soit pour différencier ses mails, cacher ou donner des informations différentes selon l’interlocuteur ou avoir des signatures en plusieurs langues, tout le monde peut bénéficier d’une telle fonctionnalité. Elle sera d’ailleurs accessible à toutes et à tous et pas seulement aux clients « business » de l’entreprise qui utilisent G Suite.

Comment configurer plusieurs signatures

Pour créer et utiliser plusieurs signatures, c’est très simple.

Ouvrez Gmail avec le compte que vous souhaitez configurer

Allez dans les paramètres de Gmail (la petite roue en haut à droite, puis Paramètres ou Settings selon le langage configuré).

Dans l’onglet Général, descendez assez bas sur la page pour arriver à la section Signature.

Utilisez le nouveau bouton Créer pour en créer une nouvelle.

Quand vous composez un mail, un nouveau bouton sera disponible en bas de la fenêtre. Il vous permet de choisir la signature que vous souhaitez insérer à la fin de votre message, parmi celles que vous avez configurées.

Et voilà !

Comme à son habitude, Google prend du temps pour déployer les nouvelles fonctionnalités à tout le monde. Si vous n’avez pas encore l’option, c’est que votre compte n’est pas encore éligible. Le déploiement a commencé le 10 mars 2020 pour les comptes recevant les mises à jour le plus rapidement possible et durera 15 jours. Pour tous les autres comptes, la mise à disposition se fera à partir du 24 mars 2020.

Pour configurer la fréquence d’arrivée des mises à jour de nouveaux services et fonctionnalités Google dans votre entreprise ou votre compte G Suite, il suffit de se rendre sur https://admin.google.com avec un compte administrateur connecté, puis de cliquer sur Profil de l’entreprise. Dans l’onglet Profil, vous trouverez les options pour les nouvelles fonctionnalités, nommées « Rapides » ou « Planifiées » en français. Notez que ces options n’existent pas sur les comptes classiques.