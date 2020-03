Romain Ribout - il y a 2 heures Tech

[Le Deal du Jour] Il y a un an, le Microsoft Surface Headphones était vendu au prix fort de 379 euros. Aujourd’hui, le seul et unique casque sans fil de la firme de Richmond est dorénavant disponible avec 120 euros de réduction sur Amazon, soit un prix de 259 euros pour être exact.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Début 2019, Microsoft a voulu se lancer sur le marché des casques sans fil à réduction de bruit active pour concurrencer les mastodontes que sont Sony et Bose dans le domaine. Le Surface Headphones est loin d’être un échec, c’est un bon produit qui a beaucoup de qualités. Cependant, il a tout simplement fait l’erreur de se positionner sur le même prix de lancement que les excellents WH-1000XM3 et Headphones 700. Aujourd’hui, les 120 euros de réduction corrigent le tir.

Le Microsoft Surface Headphones est dorénavant disponible à 259 euros sur Amazon, contre 379 euros à sa sortie l’année dernière.

Notez qu’on le trouve au même prix chez Boulanger, Darty et fnac.com.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Microsoft Surface Headphones ?

Le Microsoft Surface Headphones propose un design très épuré, ou seul le logo brillant vient perturber le tout. Il est confortable grâce à ses coussinets moelleux, mais il se ressent beaucoup sur la tête après de nombreuses heures à cause de son poids de presque 300 grammes. À titre de comparaison, les solutions chez Sony et Bose sont en moyenne 50 grammes plus légères.

Il se démarque toutefois de la concurrence avec ses molettes sur chacune des oreillettes. Celle de droite permet d’augmenter ou de baisser le volume sonore, tandis que celle de gauche permet d’augmenter ou réduire l’effet de la réduction de bruit. C’est simple et bien plus intuitif qu’une zone tactile dédiée. Enfin, il est compatible charge rapide et offre une autonomie confortable de 15 heures environ, un peu moins en revanche lorsque la réduction de bruit est activée.

La réduction de bruit active est-elle efficace ?

Comme ses principaux concurrents, le Microsoft Surface Headphones est doté d’un système de réduction active de bruit. En plus de l’isolation passive déjà efficace pour filtrer les bruits de fonds, le casque de Microsoft peut donc analyser les sons extérieurs et produire un son inverse pour les annuler. Le résultat est convaincant pour ce prix en promotion, mais force est de constater qu’il n’est pas au niveau des Sony WH-1000XM3 et Bose Headphones 700. La qualité sonore est quant à elle au rendez-vous, notamment avec des basses suffisamment profondes pour ne pas masquer les aigus.

Est-ce le bon moment pour acheter le casque de Microsoft ?

Pour rappel, le Microsoft Surface Headphones 700 était vendu à 379 euros à son lancement il y a un an. Il profite aujourd’hui d’une réduction de 120 euros, le faisant passer à 259 euros. C’est tout simplement le prix le plus bas jamais constaté jusqu’à maintenant pour un revendeur français.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.