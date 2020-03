Depuis aujourd’hui et jusqu’au 12 mars prochain, Bouygues Telecom lance une nouvelle vague de promotion, « les Grands jours ». Elle permet d’acquérir des smarpthones haut de gamme à partir de 1 euro en les associant à des forfaits Sensation de 5, 50 ou 70 Go. Voici les bonnes affaires à saisir.

Ce sont les « Grands jours » chez Bouygues Telecom en ce moment. L’opérateur français vient tout juste de lancer une page centralisant toutes les bonnes affaires qu’il est possible de réaliser dans sa boutique. Comme un chargeur sans fil de Samsung à 19,99 euros ou un Huawei P30 Pro à un euro en achat immédiat (après ODR de 50 euros) en le couplant avec un forfait Sensation 70 Go, avec un étalement de paiement de 8 euros par mois pendant 2 ans.

Nous avons sélectionné les offres à ne pas manquer ces 15 prochains jours.

Comment fonctionnent les offres proposées durant les Grands Jours de Bouygues Telecom ?

L’opération les Grands jours de Bouygues Telecom permet de réaliser des économies sur des smartphones haut de gamme et des accessoires. Les offres les plus intéressantes se trouvent du côté des smartphones. Bouygues Telecom fait considérablement baisser le prix d’achat immédiat d’une sélection de smartphones Android et Apple en les associant à des forfaits Sensation avec Avantages Smartphone 5 Go, 50 Go ou 70 Go.

Les meilleures promotions des Grands jours de Bouygues Telecom

Voici une sélection de smartphones à bon prix qu’il est possible d’acquérir durant les Grands jours :

Le Huawei P30 Pro à partir de 1 euro (+ 8 euros/mois) avec le forfait Sensation 70 Go

S’il ne fallait conseiller qu’un seul smartphone qui excelle dans le domaine de la photo, ce serait sans conteste le Huawei P30 Pro. L’association de Huawei avec Leica a encore fait des miracles sur cet appareil particulièrement bien outillé. Il comporte en effet quatre capteurs photo qui lui permettent d’exceller aussi bien dans la prise de portrait qu’en mode nuit.

Surtout, c’est l’un des derniers appareils de Huawei à disposer des applications et services de Google. Le Play Store est encore bien présent et le téléphone bénéficie régulièrement de mises à jour Android. L’un des meilleurs smartphones haut de gamme de 2019 et un appareil encore hautement recommandable en 2020.

Pendant les Grands jours, le prix d’achat immédiat du Huawei P30 Pro passe à 1 euro. Un tarif plancher qui s’accompagne obligatoirement d’un forfait Sensation avec Avantages smartphone 70 Go et d’une facilité de paiement de 8 euros par mois supplémentaire pendant 24 mois.

Samsung Galaxy Note 10+ à partir de 329,90 euros (+ 8 euros/mois) avec le forfait Sensation 70 Go

Vous aimez les grands téléphones ? Les très grands téléphones ? Le Galaxy Note 10+ est alors l’un de ses meilleurs représentants. C’est un concentré de toute l’expertise de Samsung : un superbe écran AMOLED de 6,8 pouces, un stylet enchâssé dans la coque inférieurs et un appareil photo capable de s’adapter à toutes les situations.

Smartphone de la démesure, le Galaxy Note 10+ était sorti accompagné d’un prix tout aussi démesuré. L’associer avec un forfait Sensation avec Avantages smartphone 70 Go permet de réduire son prix d’achat immédiat à 329,90 euros et d’étaler son paiement à raison de 8 euros par mois pendant 24 mois.

Le Xiaomi Mi Note 10 à partir de 1 euro (+ 8 euros/mois) avec le forfait Sensation 50 Go

Voici un autre exemple du savoir-faire d’un constructeur, mais dans un autre domaine : le Xiaomi Mi Note 10. Ce smartphone avec un écran OLED de 6,47 pouces possède tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme, mais à un tarif contenu. Xiaomi a particulièrement insisté sur l’aspect photo puisque le Mi Note 10 comprend pas moins de 5 capteurs photo : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle, deux téléobjectifs (× 2 et × 5) et enfin un objectif macro.

Nu, c’est-à-dire sans l’associer à un forfait avec engagement, le Xiaomi Mi Note 10 est affiché au prix de 549 euros. Lors des Grands jours, son prix d’achat immédiat passe à 1 euro. Pour arriver à ce tarif, il faut l’associer à un forfait avec Avantages smartphone 50 Go et ajouter 8 euros en plus par mois.

Les autres bonnes affaires à réaliser sur des smartphones pendant les Grands jours

En tout, Bouygues Télécom propose neuf smartphones et plusieurs accessoires en promotion le temps des « Grands jours ». Quand on couple les smartphones suivant avec un forfait Sensation avec avantages smartphone, voici les prix d’achats immédiats :

Toutes les offres se retrouvent sur la page des Grands jours de Bouygues Telecom.

Les accessoires en promotion

Côté accessoire, si vous n’avez pas encore craqué pour un chargeur sans fil, l’excellent pad de recharge à induction Samsung est par exemple à 19,99 euros au lieu de 69,99 euros. La batterie externe à induction de Samsung est également à 19,99 euros au lieu de 59,99 euros. Ces deux prix sont possibles grâce à une ODR de 20 euros.

Que contiennent les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom

Ces forfaits Sensation avec Avantages Smartphone se déclinent de la manière suivante :

Forfait Sensation 5 Go à 14,99 euros/mois la première année, puis 25,99 euros

la première année, puis 25,99 euros Forfait Sensation 50 Go à 24,99 euros/mois la première année, puis 39,99 euros

la première année, puis 39,99 euros Forfait Sensation 70 Go à 30,99 euros/mois la première année, puis 45,99 euros

Ces trois forfaits Sensation s’accompagnent tous d’un engagement de 24 mois. Ils comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, une enveloppe de data en 4G équivalente en Europe comme en France (le forfait 50 Go comprend ainsi 50 Go de data en roaming en Europe) et enfin un bonus au choix comme un accès à L’Équipe ou de la data illimitée le week-end.

Ces forfaits Sensation avec Avantages Smartphone proposent également… des avantages sur votre smartphone. À commencer par le prêt gratuit d’un téléphone de gamme équivalente en cas de casse de votre smartphone, un renouvellement de smartphone à prix avantageux, une facilité de paiement (étalement sur 24 mois) et enfin un abonnement offert de 6 mois de Spotify Premium.

Crédit photo de la une : FrAndroid Signaler une erreur dans le texte