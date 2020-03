Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., vous connaissez ? Sans doute pas. Mais le nom actuel de cette entreprise, Panasonic, certainement. En revanche, savez-vous d'où vient ce nom ?

Vous utilisez peut-être l’un de ses téléviseurs, de ses caméscopes ou de ses appareils électroménagers. C’est sans doute l’une des marques japonaises du secteur de la tech les plus connues dans le monde, avec Sony, Nintendo, Nikon, Toshiba ou encore Casio, et vous croisez régulièrement ses produits dans les rayons des supermarchés, des boutiques ou bien des sites de commerce en ligne.

Mais savez-vous d’où vient le nom de Panasonic ? Cette entreprise nipponne, fondée en 1918, n’a d’ailleurs pas toujours porté ce nom. Avant de basculer sur une identité anglophone et dans le monde de la haute technologie, la compagnie était connue sous le nom de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (ou, en bon japonais, 松下電器産業株式会社) et était spécialisée dans les lampes électriques.

En 1925, un premier changement s’opère. L’entreprise se renomme National (ナショナル). En 1955, un deuxième changement survient : la marque PanaSonic fait ses débuts (avec le « S » en majuscule), mais uniquement à l’étranger. Il s’agit en fait de regrouper sous une même identité tous les produits commercialisés hors du Japon. À l’époque, il s’agissait de lampes et de haut-parleurs.

Un nom en référence à la propagation du son

Pourquoi PanaSonic ? Parce que, selon les explications de la société, cela reflète bien ce que fait le groupe : propager du son.

En effet, PanaSonic est une marque composée de « pan » et de « sonic ». « Pan » peut représenter à la fois une onomatopée d’éclat ou de coup de feu, mais aussi l’idée de propagation pour tout le monde, à travers la racine du grec ancien πᾶν / pãn (« tous »), tandis que « sonic » est un mot relatif à la vitesse du son (c’est d’ailleurs pour cela qu’un célèbre hérisson bleu très rapide s’appelle comme cela).

C’est cette explication qui est donnée par Panasonic dans une page dédiée : Il s’agit d’une combinaison des mots « Pan » et « Sonic », ce qui donne la signification d’amener notre son au monde. On notera d’ailleurs que le « S » en majuscule disparaîtra par la suite. En 1966, les lettres sont homogénéisées puis le logo connaîtra des évolutions successives jusqu’en 2008, avec notamment l’usage de la couleur.