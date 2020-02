Le Pixel 3a est l’un de nos chouchous, d’autant plus lorsqu’il est en promotion. Pour seulement 335 euros aujourd’hui, vous avez un smartphone conçu par Google avec des mises à jour en avance et des fonctionnalités exclusives (comme Stadia), et surtout l’un des meilleurs appareils photo de la Terre.

En quelques années, la qualité de l’appareil photo est rapidement devenue un facteur primordial concernant la décision d’achat d’un nouveau smartphone. Beaucoup sont doués dans ce domaine en 2020, mais il faut avouer que le Pixel 3a fait partie des meilleurs élèves, notamment grâce à sa capacité à prendre d’aussi belles photos que des terminaux vendus le double de son prix.

On le trouve aujourd’hui à 335 euros avec Acheter sur Google en utilisant le code promo FEBSHOT12, contre 399 euros à son lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 3a ?

Le Google Pixel 3a est le smartphone le plus abordable de la firme de Mountain View, mais cela ne l’empêche pas d’avoir une fiche technique solide pour son prix. Tout d’abord, on retrouve un écran utilisant la technologie OLED, où ce dernier n’est coupé par aucune bulle ni encoche. Il propose par ailleurs une petite diagonale de 5,6 pouces, ce qui induit un form factor plus que confortable en main. Ensuite, il embarque un Snapdragon 670 et 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus puissante des configurations pour faire tourner les jeux gourmands, mais elle lui confère déjà une expérience utilisateur parfaitement fluide, d’autant plus agréable avec l’interface pure de Google. Son seul défaut est sa faible autonomie, mais il arrive tout de même à tenir une journée entière.

Est-il vraiment bon en photo ?

Il est même excellent. Il hérite de la même solution photo que les anciens flahships, à savoir les Pixel 3 et 3 XL. On retrouve alors le même mono capteur 12,2 mégapixels (f/1,8) pour capturer des clichés, les mêmes optimisations exécutées par l’IA de Google pour améliorer le résultat et même la technologie Dual Pixel pour proposer un meilleur autofocus et un mode portrait bluffant. Le seul élément qui manque à l’appel est la puce Pixel Core, mais force est de constater que son absence passe facilement inaperçue tant la qualité d’images est déjà suffisamment au rendez-vous, surtout pour ce prix. Bref, c’est sans aucun doute le meilleur photophone de sa catégorie. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez toujours lire notre test complet du Google Pixel 3a.

Qu’apporte-t-il de plus par rapport aux autres smartphones sous Android ?

Étant un appareil de la firme de Mountain View, le Pixel 3a a la particularité de recevoir en avance les prochaines mises à jour majeures et de sécurité, et même de pouvoir accéder en avant-première à certaines beta-test, comme cela sera prochainement le cas avec Android 11. Il bénéficie également de fonctionnalités inédites par rapport à la concurrence, en tout cas réservées à la gamme Pixel. On note parmi elles la compatibilité avec Stadia, le service cloud gaming de Google.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme qui regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, ou Boulanger, comme c’est le cas aujourd’hui pour le Pixel 3a. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

