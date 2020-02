Firefox 73 peut désormais être téléchargé et installé. Dans cette mise à jour, l'accent est mis sur des options d'accessibilité pour améliorer le confort lors de la navigation.

Le 11 février a marqué le coup d’envoi de Firefox 73, cinq semaines à peine après la sortie de la mouture précédente. Si vous ne l’avez pas encore obtenue, cette nouvelle version est à télécharger via le menu « Aide », puis « À propos de Firefox ». Le logiciel sera récupéré et installé automatiquement et il n’y aura plus qu’à relancer le navigateur pour finaliser sa mise en place. Il est aussi possible de passer par le site officiel.

Pour cette édition, l’accent a été mis sur des outils d’accessibilité pour améliorer le confort de navigation des personnes malvoyantes. Deux modifications sont à noter dans ce cadre. Par ailleurs, sept failles de sécurité ont été résolues. Quelques autres ajustements, avant tout techniques, ont également été apportés. Le détail peut être consulté dans les notes de mise à jour, disponibles en anglais.

Zoom par défaut sur tous les sites

Vous connaissez peut-être la commande pour zoomer sur un site : en pressant la touche « Ctrl » du clavier et en faisant défiler la molette de la souris, vous pouvez augmenter ou bien diminuer la taille du contenu de la fenêtre. Cette commande est bien pratique pour grossir ou réduire du texte, par exemple, mais elle a une limite : elle ne fonctionne que site par site : le réglage n’est pas reporté sur un autre.

Avec Firefox 73, il est possible de définir un niveau de zoom global et par défaut. Il suffit de se rendre dans menu « Outils », puis « Options » et de descendre à la rubrique « Langue et apparence ». Vous verrez alors l’option « Zoom » pour choisir la taille d’affichage qui vous convient. Notez que vous pouvez aussi restreindre cette modification au seul texte, ce qui aura pour effet d’ignorer la mise en page des sites.

Affichage en contraste élevé amélioré

La deuxième option porte sur le contraste élevé. La modification apportée avec Firefox 73 consiste à mettre en place une solution permettant de conserver les éventuels fonds d’écran que les sites utilisent, en glissant un bloc coloré qui se glisse entre le texte et le fond d’écran. Jusqu’à présent, Firefox désactivait en effet le fond d’écran pour améliorer la lisibilité, mais ce qui pouvait dégrader l’habillage.

Quoi d’autre sur Firefox 73 ?

Firefox 73 apporte aussi son lot de retouches moins spectaculaires. En ce qui concerne la sécurité et la fiabilité du navigateur, sept vulnérabilités ont été corrigées, dont quatre sont qualifiées de graves — les trois autres ont un degré de criticité modéré. Exploitées par un tiers malveillant, elles peuvent servir à exécuter du code à distance, comme une injection par langage JavaScript.

Le navigateur améliore par ailleurs l’auto-détection des anciens codages de texte sur les anciennes pages web qui ne déclarent pas explicitement l’encodage utilisé. Le navigateur a aussi progressé sur le plan de la qualité audio lors de la lecture à une vitesse plus ou moins élevée. Enfin, Firefox ne demandera à l’internaute de sauver ses identifiants de connexion que si un champ d’un formulaire de connexion a été modifié.

