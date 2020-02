Des utilisateurs sous Windows 10 font état d'un souci d'utilisation avec l'outil de recherche livré avec le système d'exploitation. Le problème viendrait d'un souci de réseau du côté de Microsoft, qui perturberait l'accès à Bing.

Vous l’avez peut-être constaté en tentant de vous servir de l’outil de recherche intégré à Windows 10 : le système d’exploitation a toutes les peines du monde à afficher les fichiers, les dossiers ou les programmes qu’on lui demande. La raison ? Microsoft est confronté à des problèmes d’accès et de performances pour certains de ses services, qui affectent directement l’OS.

Néanmoins, tout le monde ne semble pas logé à la même enseigne. Sur deux postes sous Windows 10 à la rédaction, nous avons par exemple observé ce dysfonctionnement sur un poste, mais pas sur l’autre, alors même que les deux utilisent exactement la même version du système d’exploitation (1909). En tout état de cause, c’est donc un problème réseau qui serait à l’origine de ces perturbations.

Un problème réseau sur Windows 10

Sur Twitter, un compte opéré par Microsoft confirme l’existence « d’un problème potentiel d’accès et de latence avec plusieurs services Microsoft 365 ». Sur une page dédiée, il est précisé que ce souci rend impossible l’accès à plusieurs services du groupe, ou, pour les plus chanceux, dégrade seulement la liaison. Selon la firme de Redmond, l’impact est spécifique aux utilisateurs desservis depuis l’Europe.

Il s’avère que l’outil de recherche de Microsoft dans Windows 10 s’appuie sur Bing, son moteur de recherche pour le web. L’éditeur américain travaille de longue date sur une convergence dans ce domaine. « Les équipes de Windows et de Bing ont travaillé ensemble pour apporter une véritable expérience de recherche sur le web dans Windows », écrivait le groupe, en décembre dernier.

Les plus téméraires d’entre vous peuvent toutefois plonger dans l’éditeur de registre de Windows pour modifier les règles de fonctionnement de Windows 10. L’astuce, qui a été partagée sur Reddit et se répand désormais sur les sites d’actualité spécialisés, requiert toutefois une bonne maîtrise de l’outil informatique. Si vous vous en sentez capable, nos confrères de Frandroid déclinent la manipulation en français.

Mais puisqu’il s’agit a priori d’un incident réseau, le plus sage reste sans doute de prendre son mal en patience et de laisser Microsoft rétablir une liaison convenable à ses services, plutôt que d’aller mettre les mains dans le registre du système d’exploitation. D’autant qu’il vous reste encore la possibilité d’aller chercher les fichiers et les programmes manuellement, en parcourant les dossiers du PC.