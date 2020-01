Sosh est de retour avec un nouveau forfait sans engagement pour bien commencer l’année 2020. Celui-ci propose un combo de 50 Go en France et 5 Go en Europe/DOM pour moins de 10 euros par mois, pendant un an.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Une nouvelle offre s’ajoute au tableau des forfaits mobiles sans engagement disponibles chez Sosh. En série limitée jusqu’au 7 février prochain, ce nouveau forfait temporaire à 9,99 euros par mois (pendant un an) propose grosso modo la même formule que celui à 24,99, mais avec 5 Go en Europe/DOM et sans les appels illimités vers les fixes des USA et du Canada, ni les SMS illimités vers Andorre ou la Suisse.

Notez que 10 euros supplémentaires sont à prévoir pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de conserver son numéro de téléphone actuel en fournissant simplement le code RIO de votre ligne mobile à l’inscription.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément le nouveau forfait Sosh 50 Go en série limitée ?

Le forfait Sosh à 9,99 euros par mois (pendant un an) donne accès aux appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’à une enveloppe de données 4G s’élevant à 50 Go par mois, lesquels sont utilisables partout dans l’Hexagone. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS, MMS sont également illimités vers un numéro français, mais avec une quantité de data réduite jusqu’à 5 Go.

Que se passe-t-il après la première année ?

Le forfait Sosh 50 Go en série limitée est une offre sans engagement. Le prix de 9,99 euros est bloqué pendant les douze premiers mois de l’abonnement, puis passe à 24,99 euros la deuxième année. Toutefois, il n’y a pas que le prix qui change. Si vous souhaitez conserver le forfait après la période promotionnelle, ce dernier passera automatiquement sur l’offre la plus intéressante de l’opérateur, à savoir 50 Go en France et 50 Go en Europe/DOM, avec plus de destinations à l’étranger, comme Andorre, la Suisse, le Canada ou les États-Unis.

Pour ne jamais oublier quand changer votre forfait, utilisez l’outil Reminder de Frandroid !

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.