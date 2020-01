L’iPhone 11 a sagement attendu les soldes d’hiver 2020 pour s’afficher à prix réduit. On le trouve aujourd’hui à 728 euros sur Cdiscount grâce au code promo « APPLE », ce dernier permet de profiter d’une remise de 10 % sur le prix d’origine du téléphone.

L’iPhone 11 est le dernier smartphone abordable d’Apple. Il vient remplacer et améliorer la formule du modèle XR sorti fin 2018, avec notamment une meilleure qualité photo, une autonomie prolongée et une puissance largement augmentée grâce à la nouvelle puce A13 Bionic.

Si nous avions déjà partagé des offres le concernant, celle des soldes d’hiver 2020 est de loin la plus intéressante jusqu’à maintenant. Le code promo « APPLE » permet aujourd’hui de profiter d’une remise de 10 %, faisant passer la version 64 Go de iPhone 11 de 809 à 728 euros. Cela représente une économie de plus de 80 euros sur son prix d’origine.

Le code promo « APPLE » est également valable avec le modèle 128 Go de l’iPhone 11. Il passe alors de 859 à 773 euros.

Que ce soit pour le modèle 64 ou 128 Go, notez que l’iPhone 11 est disponible en promotion dans tous les coloris : mauve, jaune, vert, noir, blanc et rouge.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les améliorations de l’iPhone 11 par rapport au XR ?

Tout d’abord, l’iPhone 11 monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic et propose, par la même occasion, une meilleure solution photo avec son double capteur intégrant un objectif ultra grand-angle. Ensuite, l’autonomie est également améliorée, estimée à 1 heure de plus que le XR selon le constructeur, tout en continuant à être compatible charge rapide et sans fil. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur, contre 1 mètre précédemment.

Pour le design, on retrouve globalement les mêmes lignes directrices avec l’écran Liquid Retina de 6,1 pouces coupé par une encoche imposante. Les couleurs au dos sont toutefois plus chatoyantes qu’auparavant.

Pourquoi choisir l’iPhone 11 face aux modèles 11 Pro et 11 Pro Max ?

Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont vendus à des prix élevés, mais c’est justifiable si vous recherchez l’expérience utilisateur la plus premium possible, notamment côté photo et vidéo. Pour tout le reste, l’iPhone 11 classique est amplement suffisant. Pour quelques centaines d’euros en moins sur la facture, vous avez un smartphone tout aussi puissant et tout aussi pratique à utiliser au quotidien, où les sacrifices ne sont d’ailleurs que très minimes. Le plus important d’entre eux est le choix de la technologie utilisée pour l’écran. Pourtant, la dalle IPS LCD (Liquid Retina) de l’iPhone 11 est tellement bien calibrée qu’il est quasi impossible de voir la différence avec de l’OLED à l’œil nu. À vous de choisir !

