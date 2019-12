[Le Deal du Jour] Lancé à 379 euros à son lancement, l’excellent casque audio Sony WH-1000XM3 -- réputé pour sa réduction de bruit active -- est aujourd’hui disponible à partir de 192 euros grâce à un code promo sur eBay, soit une remise de presque 50 % sur son prix d’origine.

Si vous voulez le top du top pour vos oreilles, nous ne pouvons que vous recommander l’excellent Sony WH-1000XM3. Aux côtés du Bose Headphones 700, ce casque audio est tout simplement le meilleur de sa catégorie, notamment grâce à une qualité sonore impressionnante et, surtout, à un système d’annulation du bruit particulièrement efficace.

La bonne nouvelle ? Le casque audio du constructeur japonais est aujourd’hui remisé à quasi la moitié de son prix d’origine. Au lieu de 379 euros, il est disponible à partir de 192 euros sur eBay grâce au code promo PFRNOEL15.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences avec l’ancien modèle ?

Jusqu’à ce que le 1000XM4 le remplace, le WH-1000XM3 est — à ce jour — le dernier casque haut de gamme de Sony, qui succède logiquement au 1000XM2. En comparaison avec son prédécesseur, il est plus léger pour améliorer le confort au quotidien, il délivre un son de meilleure qualité, il remplace le port micro USB par de l’USB Type-C, et il intègre désormais Google Assistant.

Qu’en est-il de la rédaction de bruit active ?

C’est tout simplement la meilleure du marché. L’ancien modèle possédait déjà un système d’annulation de bruit efficace, mais Sony a poussé l’expérience du calme encore plus loin. Juste en mettant le casque sur la tête, vous êtes d’ores et déjà coupé des bruits environnants grâce à son design circum-aural qui favorise une bonne isolation passive. Avec la réduction de bruit activée, le résultat est tout simplement bluffant. De plus, l’antibruit s’adapte avec quatre modes différents en fonction de votre environnement et de votre activité : marche, course, transport et à l’arrêt.

Le Sony WH-1000XM3 a-t-il d’autres atouts ?

Oui, en commençant par son autonomie. Le casque peut être utilisé pendant environ 30 heures avec la réduction de bruit activée, et encore plus sans. Il est également compatible avec la charge rapide, ce qui lui permet d’être utilisé pendant 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge. De plus, il intègre quelques autres fonctionnalités pratiques au quotidien, comme Quick Attention qui permet de réduire instantanément le volume sonore pour suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête.

