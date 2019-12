Romain Ribout - il y a 1 heure Tech

Au lieu de 229 euros, la Xbox One S All Digital est aujourd’hui disponible à moins de 100 euros sur fnac.com. Alors oui, ce n’est pas forcément la plus puissante des consoles, mais c’est incroyable de pouvoir profiter des jeux vidéo de cette génération à ce prix.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

En se dispensant de lecteur Blu-Ray, la Xbox One S All Digital est une console qui mise tout sur le contenu dématérialisé. À moins de 100 euros, c’est aujourd’hui la machine idéale pour profiter de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui permet d’accéder à des centaines de jeux en téléchargement, ou tout simplement aux exclusivités Microsoft.

Jusqu’au 29 décembre prochain (et dans la limite des stocks disponibles), la Xbox One S All Digital — accompagnée de trois codes de téléchargement pour Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite — est affichée à 99 euros sur fnac.com, contre 229 euros habituellement. De plus, la livraison est gratuite et garantie avant Noël si vous commandez aujourd’hui.

La console est également livrée avec un mois d’abonnement à Xbox Live Gold pour jouer en ligne.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-elle plus puissante que la Xbox One S classique ?

Non, la Xbox One S All Digital possède exactement les mêmes caractéristiques que le modèle classique, à savoir un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance, 8 Go de mémoire vive et un disque dur de 1 To. Elle est également compatible avec les technologies HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X pour profiter d’un excellent rendu si vous avez les équipements nécessaires. Si vous voulez plus de puissance, et de la 4K par la même occasion, il faudra alors se tourner vers la Xbox One X — en ce moment remisée à 299 euros sur Amazon.

Dans ce cas, qu’est-ce qui change avec la Xbox One S All Digital ?

Le seul élément qui change vient de l’absence de lecteur Blu-Ray. Vos proches ne pourront donc pas vous prêter un jeu ni un film… en Blu-Ray. En revanche, c’est une console qui trouve tout son sens avec l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui permet d’accéder à des centaines de jeux en téléchargement. À ne pas confondre avec xCloud, le service de streaming de Microsoft. De plus, c’est un excellent investissement si vous avez déjà des jeux sur votre compte Xbox (via PC, par exemple).

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.