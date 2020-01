Pour célébrer la nouvelle année et vous guider dans la réalisation de vos bonnes résolutions, Udemy propose toutes ses formations en promotion, à partir de 9,99 euros jusqu'au 9 janvier.

Que vous ayez décidé de vous améliorer sur le plan personnel ou professionnel en 2020, Udemy a sûrement une formation pour vous accompagner. Udemy est une plateforme regroupant un très grand nombre de cours accessibles en ligne, et ce dans de nombreux domaines : de la musique à la finance en passant par le design.

Jusqu’au 9 janvier seulement, Udemy propose toutes ses formations en promotion, à un prix démarrant à 9,99 euros seulement. Découvrez notre sélection de trois cours qui méritent votre attention.

Les bases de la photographie

Vous venez de recevoir un appareil photo pour Noël, mais vous êtes encore novice dans le domaine de la photographie ? Ce cours a pour but de vous inculquer les bases de cette discipline, comme le vocabulaire dédié, les nuances entre les différents matériels et enfin les effets artistiques de base. Après cette formation, vos photos souvenirs seront bien plus réussies.

Ce cours destiné aux débutants comprend près de 3 heures et demie de contenus vidéo. Une formation rapide qui permet d’appréhender toutes les bases de la photographie afin de mieux maîtriser son matériel. Ce cours est disponible au prix de 9,99 euros, contre 89,99 euros habituellement.

Les bases de Lightroom

Vous voilà maintenant avec des photos bien composées et exploitables. La suite logique est de passer ces photos sur Lightroom, le logiciel de post-production de photo d’Adobe. C’est grâce à ce logiciel que vous pourrez éditer le rendu général des photos. Les réglages sont généreux, et permettent de modifier la balance des blancs, les contrastes, la saturation, etc. Correctement maîtrisé, Lightroom est capable de rendre vos photos bien plus belles.

Cette formation comporte près de 2 heures et demie de vidéo, ainsi qu’un document de travail. Destinée aux débutants, elle est largement suffisante pour maîtriser toutes les bases de Lightroom. Retrouvez-la au prix de 9,99 euros contre 79,99 euros habituellement.

Créer son propre podcast

Le podcast ne cesse de se développer en France. Et l’avantage, c’est qu’il n’y a pas besoin d’un studio onéreux pour se lancer dans l’aventure. Mais plutôt d’une bonne réflexion globale avant d’entamer la production, comme la définition d’un thème, l’écriture du podcast ou encore le choix du matériel adéquat. Cette formation a l’avantage de guider l’étudiant depuis la première étape, jusqu’à la dernière : la diffusion du podcast.

Avec pas moins de 3 heures et demie de vidéo et plus de 20 documents de travail, ce cours est suffisant pour créer son podcast de A à Z. Il est actuellement affiché à un prix de 9,99 euros au lieu des 149,99 euros habituels.