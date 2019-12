Alors que la période des fêtes de fin d'année est propice aux cagnottes communes pour les cadeaux et les célébrations hivernales, Wipliz bouscule le secteur en proposant un service plus économe.

Cette année, c’est vous qui êtes en charge de l’organisation du réveillon du Nouvel An et pour préparer une fête mémorable, vous avez décidé d’opter pour une cagnotte.

Parmi tous les acteurs du petit monde des sites de cagnotte, Wipliz s’est donné une mission : être le plus économique. En effet, ce service de collecte en ligne haut-garonnais mise sur des commissions plus basses que la moyenne et une plateforme claire et simple pour se démarquer.

Une commission réduite de moitié

Pour se rémunérer, les services de cagnotte en ligne prennent une commission sur les fonds collectés par les particuliers. En moyenne, ce pourcentage est de 4 % sur les sommes inférieures ou égales à 2 000 euros. Cela signifie que le montant récupéré est souvent plus bas que celui affiché lors de la clôture de la campagne en ligne. Sur ce point, Wipliz tire son épingle du jeu.

Le service ne s’octroie que 1,8 % des fonds obtenus pour les sommes inférieures ou égales à 2 000 euros. Ce qui signifie que pour un montant de 500 euros, par exemple, vous récupérerez 491 euros, au lieu de 480 euros avec une commission à 4 %. À cela, s’ajoutent 2 euros de frais de virement vers un compte extérieur, ce qui fait passer le total à 489 euros.

Pour les montants qui dépassent 2 000 euros, la commission de Wipliz passe à 2,9 %. Les frais de virement vers un compte tiers, eux, passent à 4 euros.

Donner plus pour gagner plus

Cela étant dit, Wipliz vous offre la possibilité de vous passer des frais de commission et même d’augmenter significativement le montant de votre cagnotte. Le service s’est ainsi lié à plusieurs grandes enseignes, afin de permettre à ses utilisateurs de convertir la somme obtenue en bons d’achat. Si vous choisissez cette méthode, Wipliz s’engage à ne prendre aucune commission. De plus, les enseignes partenaires participent à votre cagnotte pour faire grimper le montant. Parfait pour un cadeau collectif, par exemple.

Dans le cas où votre campagne atteindrait les 200 euros, et que vous optez pour une conversion en carte-cadeau, vous bénéficierez en réalité de 223 euros chez Smartbox, ou de 216 euros chez Foot Locker. Là encore, un simulateur est mis en place pour vous permettre de calculer le montant obtenu chez les différents partenaires.

Facilitez-vous la vie

Pour le reste, Wipliz met à votre disposition toutes les cartes pour réussir la cagnotte parfaite et collecter des fonds pour cette soirée inoubliable du Nouvel An que vous voulez organiser ou ce cadeau mémorable que vous comptez offrir.

Lors de la création d’une cagnotte, Wipliz vous propose plusieurs méthodes de collecte. Vous pouvez ainsi opter pour un montant plafonné avec “Jackpot”, pour une cagnotte limitée dans le temps avec “Top Chrono”, les deux à la fois ou bien pour une collecte sans limites.

De même, le créateur ou la créatrice d’une campagne Wipliz peut choisir la façon dont les participants y contribuent. Vous pouvez ainsi déterminer un montant fixe, qui sera le même pour tout le monde, conseiller un montant pour inciter les contributeurs à le verser, ou laisser libre cours à la générosité de vos proches.

Les transactions sont sécurisées et toutes les cartes bancaires sont acceptées à l’exception des cartes prépayées, Maestro et American Express.

Un service qui vous accompagne de A à Z

Histoire de vous faciliter la vie, vous pouvez aussi bien piloter votre cagnotte à tout moment depuis le site internet que depuis les applications mobiles iOS et Android.

Sachez que si vous clôturez votre cagnotte et que vous décidez d’offrir le montant à un proche, il devra non seulement se créer un compte Wipliz mais également fournir une copie de pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Finalement, le véritable ennemi d’une cagnotte commune est la motivation des participants. De ce côté, Wipliz fournit des conseils pour dynamiser votre collecte et inciter vos proches à participer, comme le fait de montrer l’exemple ou d’opter pour un mode de paiement adapté aux besoins.

Autant vous dire que vous avez tout sous la main pour organiser sereinement une soirée du Nouvel An dantesque d’ici la fin de l’année.