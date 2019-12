Un fait divers aux États-Unis a rappelé les risques des objets connectés : une caméra Ring a pu être contrôlée par un intrus. Mais pour Amazon, le produit en lui-même reste sûr : c'est sans doute la mauvaise hygiène informatique de son propriétaire qui est en cause.

Envie d’équiper la chambre de votre bambin d’une caméra connectée, de façon à avoir toujours un œil sur ce qu’il fait ? Vous trouverez de nombreuses références dans le commerce, mais il vous faudra avoir bien en tête les limites et des risques de ce genre de produit. Car dès lors que ces appareils sont reliés au réseau, ils peuvent être la cible de pirates informatiques.

Cette réalité a été rappelée par un fait divers survenu aux États-Unis. Le 10 décembre, la journaliste Jessica Holley a partagé sur Twitter une séquence vidéo montrant une jeune fille dans sa chambre. On l’entend parler à un homme par l’entremise du micro et des haut-parleurs d’une caméra Ring — un fabricant d’objets connectés tombé dans l’escarcelle d’Amazon début 2018.

Each time I've watched this video it's given me chills.

A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.

More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0

— Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019