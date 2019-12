Excellente relecture du Google Home Mini, l’enceinte Nest Mini est un bon moyen de donner un petit goût de fête connectée à Noël. C’est dans cette optique que Darty l’a intégré dans un coffret aux côtés d’une guirlande électrique et d’une prise intelligente.

Les célébrations hivernales approchent, et cette année vous avez envie de profiter de la technologie pour organiser une fête de Noël plus originale qu’à l’accoutumée. Le hic, c’est que vos connaissances en matière de domotique sont plutôt limitées…

Pas de panique, Darty vous apporte une aide bienvenue avec son coffret Google Noël connecté. Un pack parfait pour bien démarrer dans le domaine puisqu’il comprend une guirlande électrique, une prise intelligente OnEarz et une enceinte Google Nest Mini.

Quoi de neuf sur le Google Nest Mini ?

Présenté lors de la dernière Google I/O, le Google Nest Mini fait le pari de se placer comme le digne successeur de l’enceinte connectée Google Home Mini. Il faut bien avouer que Google ne s’est pas contenté de livrer une pâle copie de son Home Mini, bien que les deux enceintes partagent un design similaire sur de nombreux points.

Toutes deux arborent une coque en forme de galet, au style épuré et forte d’un tissu gris, à la différence que le Nest Mini est en plastique recyclé. Autre nouveauté, l’apparition d’un trou sous l’enceinte pour pouvoir l’accrocher au mur. Elle permet ainsi de gagner de la place.

Au niveau du rendu sonore, des progrès ont également été faits. Le Google Nest Mini s’appuie sur deux basses puissantes afin d’offrir un son plus clair et percutant. Globalement, le rendu audio est bon pour une enceinte de cette taille, même si elle n’a pas vocation à remplacer une enceinte plus classique.

Même le déjà très bon Google Assistant s’est amélioré. Avec la présence d’une puce dédiée au machine learning, l’assistant virtuel est désormais capable d’effectuer certaines tâches sans connexion Wi-Fi. Qui plus est, Google Assistant s’adapte désormais au bruit ambiant, modulant le son de sa voix pour être toujours entendu.

Pourquoi un tel pack ?

On vous le disait en début d’article, le coffret Google Noël connecté est parfait pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la domotique sans s’arracher les cheveux. Il faut dire que le Google Nest Mini est simple à prendre en main et s’appaire facilement avec d’autres objets connectés.

Opter pour une prise connectée permet de faire des économies d’énergie. Il vous suffit de configurer une durée limite d’allumage via Google Assistant pour que la prise ne fonctionne que quand vos convives sont dans la même pièce que le sapin, par exemple.

S’il sied bien aux néophytes, ce coffret n’est pas une finalité en soi. Le Google Nest Mini étant compatible avec de nombreux appareils, vous pourrez vous lancer pleinement dans la domotique et ainsi contrôler aussi bien un système d’éclairage connecté Philips Hue qu’un thermostat intelligent ou un velux Netatmo.

Le pack intégrant un Google Nest Mini, une prise connectée et une guirlande électrique qui affiche désormais un prix de 49,99 euros chez Darty, contre 89,99 euros habituellement. Notez que la livraison ne devrait pas prendre plus d’une semaine ce qui vous laisse le temps de récupérer ce coffret avant Noël.

Une vague de promotions pour le Google Noël

Le Google Home Mini à 19,99 euros

Dans le cadre des jours Google Noël, Darty applique une série de promotions sur plusieurs produits de la firme de Mountain View, au rang desquels l’enceinte Home Mini.

En effet, pour toute commande supérieure à 100 euros sur le site de Darty, le prix du Google Home Mini dégringole à 19,99 euros au lieu de 59,99 euros. Cette remise de 40 euros s’applique sur toutes les versions du Google Home Mini, à savoir charbon, corail ou galet. Là aussi, la livraison ne devrait prendre que quelques jours, juste à temps pour en profiter lors des fêtes.

Les Chromecast et Chromecast Ultra à 34 et 79 euros

Moyen simple et efficace d’intégrer son téléviseur à son environnement connecté, le Chromecast de Google connaît une baisse de prix chez Darty dans le cadre des jours Google Noël.

Vendu habituellement 39,99 euros, le Chromecast affiche désormais un prix de 34,99 euros, soit une réduction immédiate de 5 euros. Son petit frère, le Chromecast Ultra est à 79,99 euros.

Le Google Nest Hub à 109,99 euros

Si la fièvre de la domotique vous prend, alors le Google Nest Hub se présente comme votre meilleur allié. Particulièrement complet, et très agréable à l’usage, sa qualité d’affichage et son OS efficace font du Nest Hub une commande de contrôle indispensable pour la bonne gestion de vos divers appareils.

À compter d’aujourd’hui, Darty applique une remise de 20 euros sur le prix du Google Nest Hub, faisant ainsi passer son coût à 109,99 euros. Ce compagnon intelligent est disponible en deux couleurs : galet ou charbon.

Le Google Home Max à 199,99 euros

Avec un son sans saturation et bien plus puissant que celui d’un Google Home (jusqu’à 20 fois), le Google Home Max est une enceinte qui conviendra pleinement aux audiophiles.

Si le Google Home Max (disponible dans des coloris charbon ou galet) est vendu 299,99 euros en temps normal, il passe désormais à 199,99 euros chez Darty, et ce jusqu’à la fin du mois.