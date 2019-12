Romain Ribout - il y a 25 minutes Tech

[Le Deal du Jour] Après le Black Friday, l’enseigne Cdiscount est de retour avec un nouveau forfait mobile sans engagement. Cette offre a la particularité de proposer une enveloppe de 30 Go en France et 10 Go en Europe/DOM pour seulement 2,99 euros par mois.

Jusqu’au 12 décembre prochain, le nouveau forfait Cdiscount mobile, avec appels/SMS/MMS illimités, 30 Go en France et 10 Go en Europe/DOM, est disponible à 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 12,99 euros après la période promotionnelle.

Notez que 10 euros sont ajoutés à la commande pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est également disponible gratuitement en fournissant le code RIO de votre ligne mobile actuelle.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément ce forfait ?

Le forfait Cdiscount mobile en série limitée donne accès aux appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’à de 30 Go de data (débit réduit au-delà). Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), les conditions sont les mêmes qu’en France pour les appels, SMS et MMS. En ce qui concerne la data à l’étranger, Cdiscount avait pour habitude d’attribuer une faible quantité sur le réseau 3G+ pour ses forfaits à petit prix. L’enseigne crée pourtant la surprise en octroyant cette fois-ci 10 Go sur le réseau 4G, aussi bien en Europe que dans les DOM.

Quels avantages à choisir Cdiscount mobile comme opérateur ?

Tout d’abord, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous, vous pouvez alors d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous avant de prendre une décision.

Ensuite, il faut rappeler que c’est un forfait sans engagement à petit prix pendant six mois. En plus de faire des économies pendant une courte durée, vous pourrez facilement migrer vers un autre opérateur après coup. Nos collègues de FrAndroid ont d’ailleurs mis en place un outil dédié pour vous rappeler la fin de votre période promotionnelle.

