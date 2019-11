La rédaction de Numerama a choisi pour vous les offres qui valent vraiment le coup en ce jour de Black Friday.

Cette année, le Black Friday a duré plus d’une semaine, mais cela n’a pas empêché les commerçants de lancer une offensive marketing le jour du vrai Black Friday. Aujourd’hui, en somme. Comme tous les ans, la Saint Consommation est l’occasion pour les sites marchands de refourguer des produits que personne ne veut avec de faux prix barrés pour faire croire à une réduction. Et comme tous les ans, parmi les entourloupes de rigueur, on trouve quelques vrais bons plans sur de vrais bons produits.

La sélection que nous vous proposons sert précisément à vous éviter les mauvaises surprises. Nous n’avons choisi que des produits capables de vous rendre service, durables et réputés. Nous avons enfin regardé les prix pour voir s’ils étaient vraiment intéressants. Parmi les dizaines de milliers de références proposées, il n’en reste que peu qui répondent à ces critères, mais elles valent le détour.

iPad Pro 11 pouces — 761 €

Existe-t-il meilleure tablette qu’un iPad aujourd’hui ? Assurément pas : avec son format, son système d’exploitation et son catalogue d’applications, l’iPad est tout simplement incontournable sur le secteur. L’iPad Pro est le haut de gamme côté Apple et voir les excellents modèles équipés de Touch ID à des prix rabotés ne peut que nous ravir : à 761 €, le petit format de la tablette la plus puissante de la gamme, compatible avec le stylet Pencil, c’est tout simplement une excellente offre.

À lire : Notre sélection spécial Apple

Philips Hue, pont et 2 lampes — 79 €

Cela fait des années que nous conseillons la solution lumineuse de Philips pour se lancer dans la domotique. Simple à installer, durable (nos premières lampes achetées à la sortir de la gamme sont toujours opérationnelles), compatible avec tous les systèmes d’exploitation et ouverte à la bidouille, l’offre Hue est un modèle de réussite.

iPhone XR — 569 €

Numerama l’a écrit noir sur blanc : en 2019, il ne faut pas acheter un iPhone XR ! L’iPhone 11 fait la même chose en mieux ! Alors pourquoi l’inclure dans cette sélection ? Eh bien parce qu’à moins de 600 €, le rapport qualité / prix devient imbattable. Vous achetez un des iPhone les plus cool de 2018, avec des composants haut de gamme extrêmement performants même en 2019, pour le prix d’un smartphone Android milieu de gamme quelconque. Sécurité, vie privée, iOS, services Apple, bon appareil photo, Face ID : tout devient accessible avec cet iPhone à prix raboté.

Samsung Galaxy S10e — 449 €

Plutôt Android ? Samsung a produit une excellente génération avec la gamme S10. Le petit S10e est notre coup de cœur à la rédaction, notamment par son format compact qui ne fait pas de lui une télévision de poche. À ce prix-là, c’est un excellent investissement.

Une console PS4 ou Xbox One — pas cher

Quitte à avoir des jeux de 2013 à 2018, autant craquer pour une console avec un hardware maîtrisé, une exécution en local sans faille et un catalogue avec des pépites incontournables plutôt que pour un abonnement Stadia. Chance : les offres PS4 et Xbox One sont nombreuses et à l’approche de la génération suivante, les constructeurs déstockent à vil prix. Nous avons écrit un article complet pour expliquer pourquoi c’est le meilleur moment pour acheter une console de la génération actuelle.

À lire : On vous a concocté un PC gamer en promo

Casque Bose QC 35 II — 282 €

Le Bose QC 35 est un peu le casque de référence quand on mélange Bluetooth et réduction de bruit active. Il vous permettra de vous sentir dans votre bulle dans un bureau trop bruyant ou de vous faire profiter de votre musique et de vos séries dans les transports en commun bondés. Et en plus, il s’avère ultra résistant : celui que nous possédons depuis sa sortie a pris des chutes et des coups et ne bronche pas. Tout juste doit-on changer les coussins des oreillettes, vendus heureusement séparément par Bose.