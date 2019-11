AliExpress déploie à son tour les promotions du Black Friday. Voici une sélection de smartphones et objets connectés à bon prix, accompagnée d'une petite explication sur le fonctionnement de la plateforme.

Le Black Friday est lancé sur AliExpress. Ce site marchand, encore méconnu dans nos contrées, met en relation des vendeurs et importateurs asiatiques avec des acheteurs européens. Couper les intermédiaires explique pourquoi ses prix sont aussi bas. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone ou d’un bracelet connecté, il y a de bonnes chances pour que vous trouviez votre bonheur sur le site marchand. Voici notre sélection.

Nous avons rédigé une petite FAQ à la fin de l’article pour tout comprendre sur le fonctionnement et les garanties d’AliExpress.

Comment commander sur AliExpress ?

Vous l’avez repéré, ce Redmi Note 7 à 153 euros sur AliExpress pour le Black Friday, et vous avez décidé de profiter de cette promotion. Un choix logique quand on y pense. Sorti en début d’année, ce téléphone milieu de gamme est l’un des meilleurs du marché.

Avec son Snapdragon 660, ses 3 Go de mémoire vive et la bonne optimisation d’EMUI, le Redmi Note 7 parvient à rester fluide et performant, aussi bien en usage normal qu’en jeu. Sans parler de sa batterie de 4 000 mAh qui confère au téléphone une autonomie de 2 jours à usage normal, comme l’ont constaté nos confrères de FrAndroid lors de leur test. Avec son superbe dos en verre et son écran LCD de 6,3 pouces (2340 x 1080 pixels), le Redmi Note 7 est un smartphone incontournable dans cette gamme de prix.

Pour le commander sur AliExpress rien de plus simple. Vous devez dans un premier temps choisir la configuration du téléphone, ici “Standard with case” (le 1. de notre image d’illustration, ci-dessous), puis opter pour un coloris (2.). Une fois ces étapes passées, il ne vous reste plus qu’à ajouter le téléphone au panier, ou l’acheter immédiatement (3.). Cette dernière option vous redirigera vers la page d’achat. Si vous voyez des prix en dollars, vous pouvez choisir la devise euros dans la barre du haut.

Les autres bonnes affaires d’AliExpress pour le Black Friday :

Le Honor 9X à 161 euros

Le Redmi Note 7 n’est pas le seul bon plan que vous pouvez trouver sur AliExpress pour le Black Friday. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone grand format, pour profiter au mieux de films et séries en streaming par exemple, le Honor 9X a quelques atouts dans sa manche. À commencer par sa dalle LCD de 6,59 pouces (2 340 x 1 080 pixels) qui allie un taux de contraste correct avec une bonne luminosité. Cet écran est sans encoche, et pour cause, c’est une caméra pop-up qui se charge des selfies. À cela s’ajoute un module photo arrière de 3 capteurs (48 + 8 + 2 mégapixels) qui dispense une qualité de cliché honorable, notamment de jour.

Son SoC Kirin 710F et ses 4 Go de mémoire vive assurent au Honor 9X des performances correctes dans l’exécution des applications. Dès aujourd’hui, le Honor 9X (4 + 64 Go) affiche un prix de 161,96 euros sur AliExpress.

Les Redmi AirDots à 16 euros

Ne vous fiez pas à l’étiquette entrée de gamme que l’on peut coller aux Redmi AirDots. Le fabricant propose certes des écouteurs true wireless à un petit prix, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il a sacrifié la qualité de ces derniers. Compatibles avec Google Assistant, les Redmi AirDots sont fiables et assurent une écoute musicale stable grâce à leur support du Bluetooth 5.0. Leur boîtier de recharge leur octroie une autonomie totale d’une douzaine d’heures.

Pour le Black Friday, les Redmi AirDots sont vendus 16,78 euros sur AliExpress.

Le Xiaomi Mi Band 4 à 21 euros

Contrairement à son aïeul, le Mi Band 4 embarque un écran OLED de 0,95 pouce en couleur. L’assurance d’une lecture plus confortable des informations qui sont affichées à l’écran, telles que la météo ou l’heure. Pour le reste, le Mi Band 4 ne diffère que peu de son prédécesseur. On est toujours en face d’un bracelet connecté capable de suivre votre activité quotidienne ainsi que votre sommeil à l’aide de son cardiofréquencemètre. Un accessoire dont l’autonomie monstre vous laissera l’esprit serein pendant plusieurs jours.

Pour le Black Friday, AliExpress vend le Xiaomi Mi Band 4 pour 21,50 euros.

La Xiaomi Mi Box TV S 4K à 42 euros

Oui, la Xiaomi Mi Box TV S 4K souffre un peu lorsqu’il s’agit de faire tourner des jeux 3D. Mais cette box TV n’en reste pas moins une excellente alternative à la Nvidia Shield, vendue plus de trois fois ce prix. Supportant le contenu en 4K, comme son nom le laisse entendre, la Xiaomi Mi Box TV S 4K est d’une très grande simplicité à prendre en main grâce à son interface Android TV et sa télécommande épurée de tout bouton inutile. Son ultime atout étant le cast intégré qui vous permet de ne pas opter pour un Google Chromecast plus cher (et qui serait probablement trop occupé à surchauffer à cause de Stadia).

Pour le Black Friday, la Xiaomi Mi Box TV S 4K est vendue 42,72 euros sur AliExpress.

Réduire les intermédiaires pour minimiser la facture

Détenu par le Groupe AliBaba, dont le siège social est basé à Hangzhou en Chine, AliExpress est une plateforme commerçante en ligne qui propose des prix bas toute l’année. Pour parvenir à cela, AliExpress mise sur une stratégie plutôt simple : la réduction des acteurs sur le circuit de distribution.

En mettant directement en relation les vendeurs tiers, souvent situés en Asie, et les clients, AliExpress s’épargne des frais supplémentaires en intermédiaires divers, ce qui a un impact bénéfique sur la facture du client.

À cela s’ajoutent des produits high-tech qui sont, pour la plupart, expédiés directement depuis les entrepôts d’AliExpress basés en Chine, Russie ou Espagne. Le temps de livraison peut alors varier de quelques jours (lorsque le produit provient d’un entrepôt européen) à plusieurs semaines (quand il vient de Chine). Dans tous les cas, commander un appareil dès maintenant permet de le recevoir avant Noël.

Bien entendu, comme tout produit en importation dont la TVA n’est pas appliquée par le revendeur lors de l’achat, vous n’êtes pas à l’abri de devoir régler des frais lors de son passage à la douane. Si les smartphones et les ordinateurs portables sont exempts de frais de douanes supplémentaires, les douaniers peuvent en revanche vous demander de régler une TVA de 20 % sur votre colis.

Commander en toute sérénité

On comprend que commander sur un site web plutôt brouillon un objet dont la valeur atteint plusieurs centaines d’euros, comme un ordinateur portable ou un smartphone n’a rien de rassurant. Surtout lorsqu’il est expédié de pays éloignés comme la Russie ou la Chine. Sur ce point, AliExpress se veut rassurant.

La plateforme marchande met en place un système de notation des vendeurs tiers pour aiguiller le client vers les plus fiables. AliExpress applique également une politique de remboursement très claire si le produit commandé ne correspond pas à sa description en ligne, ou si le colis n’est pas livré.

Comment fonctionnent les retours produits sur AliExpress ?

Concrètement, tous les articles qui affichent la mention « 60 jours de protection de l’acheteur » (comme tous les produits de cette sélection) bénéficient d’un remboursement garanti — comme n’importe quel autre site marchand — d’un produit qui ne convient pas à l’acheteur.

Si le produit que vous avez reçu ne vous convient pas, il faut alors contacter le vendeur dans un premier temps pour trouver une solution avec lui et, si aucune solution n’est trouvée, demander un remboursement du produit en ouvrant un litige. Tout passe alors par son compte client dans l’onglet « Remboursements et contestations ».

Attention toutefois, les retours sur les produits électroniques ne sont pas gratuits sur AliExpress. Si le produit ne vous plaît pas, vous pourrez donc vous faire rembourser, mais il faudra payer les frais d’expédition de retour.