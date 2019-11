Après avoir accompagné les joueurs, MSI s’intéresse aux nomades en quête de productivité. Et pour ça, le constructeur a l’ordinateur portable idéal.

On connaissait MSI pour ses ordinateurs portables gaming pensés pour répondre aux besoins des joueurs qui ne tiennent pas en place. Forte de ses connaissances en termes de mobilité, la marque a décidé de les appliquer pour satisfaire les créatifs constamment entre deux destinations. Arrive alors le Modern 14.

Un ordinateur avant tout pensé pour le mouvement

On enfonce probablement une porte ouverte, mais lorsque l’on parle d’ordinateur portable, on s’intéresse en premier lieu à la mobilité de la machine. MSI s’est donc attelé à affiner les dimensions du Modern 14 sans pour autant sacrifier la diagonale de l’écran. Un objectif atteint puisque le Modern 14 ne pèse que 1,19 kg pour 15,9 mm d’épaisseur.

Toujours dans un souci de se placer comme le compagnon idéal pour les nomades, le Modern 14 dispose d’une autonomie de 10 heures, ce qui est parfait pour les déplacements à courte et moyenne distance. En effet, qui peut se plaindre de ne pas avoir à prendre son chargeur et ainsi alléger son sac à dos ?

Une machine qui fait les yeux doux aux créatifs

L’écran, grâce à ses bordures ultra-fines de 5,7 mm, occupe 80 % de la surface supérieure du Modern 14. Afin d’aider celles et ceux qui travaillent l’image, MSI a misé sur une dalle IPS Full HD de 14 pouces, particulièrement performante sur le rendu de couleurs.

Les photographes apprécieront la présence d’un port de carte SD qui leur permettra de récupérer plus rapidement leurs clichés, sans avoir à passer par un câble ou une myriade de transferts différents.

Côté logiciel, MSI affuble le Modern 14 de la technologie True Color qui permet de jouir de plusieurs modes d’affichages en fonction des tâches effectuées. Les dessinateurs pourront ainsi trouver leur bonheur avec le mode Design, tandis que les personnes souhaitant reposer leurs yeux n’auront qu’à activer un filtre pour rendre les couleurs plus chaudes.

Pensé pour tous les usages

Évidemment, il ne s’agit pas là du seul ajout de MSI pour séduire les professionnels. Le programme Creator Center permet de hiérarchiser les performances du Modern 14 en fonction de l’usage des applications.

Des performances par ailleurs au rendez-vous puisque l’ordinateur cache, sous son châssis en aluminium gris carbone, un processeur Intel i5 – 10210U quad-core cadencé à 1,60 GHz. On se retrouve donc en face d’une puce de 10e génération, gravée en 14 nm, parfaite pour le travail multitâche.

À ses côtés, on déniche également de 8 à 32 Go de mémoire vive en DDR4 et un SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 de 256 à 512 Go. Au rang des améliorations notables, le clavier chiclet rétro-éclairé blanc est bien plus lumineux que ceux des précédents modèles de MSI.

Pour ce qui est de la connectique, le Modern 14 dispose d’une sortie vidéo HDMI, de deux ports USB 3.2 Type-C, deux ports USB 3.2 Type-A, et d’une prise jack 3,5 mm.

Un détail pour finir : on apprécie le fait que l’on puisse ouvrir l’écran à 180° et ainsi montrer plus rapidement son travail à son interlocuteur sans avoir à tourner son ordinateur.

Le Modern 14 de MSI est disponible en deux versions dès aujourd’hui sur le site de la Fnac à un prix démarrant à 999 euros.