Un nouveau logo pour Microsoft Edge a été découvert par la communauté Insider de Microsoft, au terme d'un jeu de piste. Il rompt radicalement avec l'héritage Internet Explorer.

En 2015, Microsoft a pris une décision radicale pour son navigateur : mettre à la trappe le mal aimé Internet Explorer et le remplacer par un tout nouveau logiciel, nommé Edge. Depuis, Edge a lui-même beaucoup changé, ses dernières versions étant pensées autour du moteur de rendu de Chrome, enterrant un peu plus la dette Internet Explorer. Restait pourtant une chose à changer : le logo. Depuis 1997, Microsoft a conservé un E bleu stylisé, représentant son navigateur web. Aujourd’hui, une toute nouvelle icône vient d’être dévoilée : suffisante pour faire oublier l’héritage peu enviable d’Internet Explorer ?

Internet Explorer, le mal aimé

Pour nombre de développeurs web ces dernières années, Internet Explorer résonne comme un fardeau. À 7,97 % de parts de marché, le logiciel de Microsoft n’est pas assez petit pour être ignoré, mais terriblement pénible côté développements spécifiques pour être trop considéré. Les récentes évolutions de Edge propulsées par Microsoft pourront probablement désenclaver la solution de navigation maison, mais il faut encore que Edge soit utilisé. Aujourd’hui, même s’il est poussé depuis sa sortie, il ne représente que 5,15 % de parts de marché.

Un changement de logo, tout symbolique soit-il, permet d’ancrer le navigateur dans une nouvelle génération et pourrait permettre à Microsoft de montrer qu’il fait réellement quelque chose de nouveau et non une simple redite de l’existant. Car le logo bleu historique a fait son temps.

Quand Microsoft lance en 1996 Internet Explorer, il ne s’embarrasse pas d’une identité. Les deux premiers logos sont des déclinaisons des suites logicielles maison — le premier transpire pourtant les années 1990 et ancre l’innovation dans son ADN. Ce n’est qu’à partir de la version 3 qu’on commence à trouver une idée graphique : le logo bleu, cerclé, et longtemps synonyme d’accès à Internet est né.

Visiblement content de cette marque visuelle, Microsoft a fini par attribuer à Internet Explorer ce design iconique. On compte alors 6 versions du E, entre 1997 et 2012, suivant les modes de design de leur temps. On ne peut que noter avec une certaine fascination que le logo de 1997 est bien plus moderne que ses successeurs — Microsoft semble d’ailleurs y retourner en 2012 avec la dernière version, après avoir tenté des formes en 3D un peu étranges, mais qui devaient sonner modernes à l’époque.

Edge, la rupture molle

L’apparition d’un nouveau navigateur, nommé Edge, ne va rien changer pour le logo. Tout juste voit-on désormais un E plus stylisé, mais qui continue de rappeler l’héritage Internet Explorer. Microsoft sait, en 2015, qu’il a perdu la bataille des navigateurs, celui par défaut étant devenu celui qu’on ouvre pour télécharger Chrome ou Firefox. Ce choix sans rupture ne semble donc pas être le bon.

Fin 2019, Microsoft a dévoilé dans une chasse au trésor lancée dans son programme Insiders une nouvelle version du logo Edge, qui semble être la première marquant une véritable rupture, aussi bien dans la forme que dans les couleurs. Le Edge nouveau représente une vague… et donc, métaphoriquement, le surf. Sur Internet.

On remarquera avec malice que les couleurs choisies par Microsoft rappellent celles… du premier logo. Le nom Internet Explorer et son halo vert semblent se retrouver aux deux extrémités du nouveau logo Edge. Véritable référence ou simple coïncidence ? Microsoft n’a pas encore publié d’article pour expliquer ces changements, découverts par la communauté des fans de la marque.