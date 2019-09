Google annonce la sortie d'une nouvelle voix française pour Google Assistant. Elle peut dès à présent être activée. Voici comment.

Vous utilisez Google Assistant pour vous faciliter la vie ? Sachez qu’il est maintenant possible, depuis le 19 septembre 2019, de choisir une autre voix pour entendre les instructions orales de l’application. Pour en bénéficier, vous devez vous rendre dans les paramètres du logiciel. Pour vous aider à trouver le bon réglage, Google a publié une petite animation avec une voix off française sur son compte Twitter.

Comment activer la nouvelle voix de Google Assistant

Si vous ne pouvez pas la lire, voici la marche à suivre :

Lancez l’application puis cliquez sur l’icône symbolisée par une boussole, en bas à droite de l’écran ;

Cliquez ensuite sur l’icône avec votre photo de profil en haut à droite et choisissez la ligne des paramètres ;

Allez à la rubrique Assistant et sélectionnez la ligne « Voix de l’assistant » ;

Par défaut, vous devriez être sur la voix par défaut, marquée en rouge. La nouvelle est symbolisée par la couleur orange ;

Il suffit de cliquer sur l’un ou l’autre bouton pour entendre et sélectionner la voix qui vous plait le plus.

Une fois votre choix, vous n’avez plus qu’à sortir de l’application.

La nouvelle voix proposée est une voix masculine. À l’oreille, elle paraît plus fluide et plus naturelle que la précédente voix, féminine. Plus ancienne, celle-ci semble parfois plus artificielle. Outre le français, les versions allemande, danoise, norvégienne, italienne, coréenne, japonaise, anglaise (Royaume-Uni et Inde) bénéficient aussi d’une alternative vocale.

On a une surprise ! 😉

Activez le son pour la découvrir 📣 pic.twitter.com/qnIVoBnpVD — Google FR (@GoogleFR) September 19, 2019