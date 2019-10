Commercialisé à partir de 389 euros sur l'Apple Store, le nouvel iPad est aujourd'hui disponible au tarif très avantageux de 319 euros sur Rakuten. Une économie de 70 euros bienvenue, pour une tablette lancée il y a un mois à peine.

Au cours de son keynote de septembre 2019, Apple n’a pas seulement dévoilé ses nouveaux iPhone. La firme de Cupertino en a également profité pour lever le voile sur son nouvel iPad abordable, le septième de sa génération. Sa fiche technique n’est pas forcément revue à la hausse, mais il intègre assez de nouvelles fonctionnalités pour se distinguer de son prédécesseur.

En utilisant le code promo CR20, l’iPad 2019 est disponible à 319 euros sur Rakuten au lieu de 389 euros sur l’Apple Store. Il s’agit de la version Wi-Fi en 32 Go. De plus, vous recevrez 17 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Quelles sont les caractéristiques du nouvel iPad 2019 ?

Le nouvel iPad de 2019 possède beaucoup de points communs avec son prédécesseur. Lui aussi est propulsé par la puce A10 Fusion, la même qui équipe les iPhone 7 et 7 Plus, pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. L’autonomie est toujours d’une dizaine d’heures, rechargeable via son port Lightning. Il s’équipe par ailleurs du même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, plus anecdotique, mais suffisant pour faire un petit FaceTime de temps en temps. Niveau design, on retrouve bien évidemment le bouton Home équipé de Touch ID pour déverrouiller la tablette, les bordures marquées autour de l’écran ou encore les trois coloris habituels : gris sidéral, argent et or. Il va surtout se différencier par son nouveau format. En effet, le nouvel iPad intègre un écran, toujours Retina avec ses 3,5 millions de pixels, qui propose une diagonale de 10,2 pouces contre 9,7 pouces pour l’iPad de 2018.

Concrètement, que peut-on faire avec cet iPad ?

Alors que les anciennes générations d’iPad classique étaient plus ou moins réservées à un usage familial, cette nouvelle déclinaison souhaite étendre son champ d’action pour répondre à plus de besoins. Toujours compatible avec l’Apple Pencil (vendu séparément), il est facile de prendre des notes lors d’une réunion ou de laisser les enfants dessiner en rentrant du travail. Il est également possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. De plus, elle tire évidemment parti des nouvelles fonctionnalités d’iPad OS comme le multitâche intuitif ou encore le nouvel écran d’accueil.

La principale différence avec les modèles précédents vient de son Smart Connector pour accueillir un clavier maison et devenir un vrai allié de productivité. Selon la firme de Cupertino, il peut facilement remplacer un ordinateur sur la même tranche de prix.

