Romain Ribout - il y a 19 minutes

[Le Deal du Jour] Commercialisé à 899 euros à sa sortie, le dernier iPad Pro lancé par Apple en fin d'année 2018 est aujourd'hui disponible à 698 euros sur Rakuten. Un an après, c'est tout de même une économie de plus de 200 euros pour la meilleure tablette du monde.

En ce qui concerne les tablettes, Apple est un véritable expert pour apporter à ses utilisateurs et utilisatrices l’expérience la plus riche, la plus complète, mais surtout la plus aboutie, loin devant Android. Le dernier iPad Pro 11″ ne déroge pas à la règle. Puissant et endurant, il répond tout simplement à tous les besoins, aussi bien personnels que professionnels.

Au lieu de 899 euros, on trouve aujourd’hui le modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage à 698 euros sur Rakuten, soit une remise de 22 % sur son prix d’origine. De plus, vous aurez 34,90 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

La livraison est effectuée depuis la Chine en 8 à 12 jours ouvrés. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours effectuer vos achats avec PayPal pour des produits issus de l’importation. Passer par la plateforme de paiement en ligne facilitera grandement la procédure de remboursement en cas de litige.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad Pro 11″ ?

Tout d’abord, Apple a changé le design de sa tablette dans le but de se rapprocher le plus possible du look borderless introduit par l’iPhone X en 2017. Les bordures sont alors réduites au maximum pour laisser toute la place à son écran « Liquid Retina True Tone » et « ProMotion » (120 Hz) d’une diagonale de 11 pouces. Le bouton Home a d’ailleurs disparu de la façade, il faut maintenant passer par Face ID pour déverrouiller la tablette.

Avec sa batterie lithium‑polymère intégrée de 29,37 Wh, l’iPad Pro 11″ peut offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie. De plus, Apple a enfin troqué son port Lightning pour de l’USB-C, ce qui lui permet d’être compatible avec de nombreux appareils, avec même la possibilité de recharger votre smartphone, par exemple.

Qu’est-ce que je peux faire avec un iPad Pro 11″ ?

Vous pourrez faire à peu près tout ce qui vous passe par la tête. Grâce à sa puce A12X Bionic, l’iPad Pro peut aujourd’hui se vanter d’être la tablette la plus puissante du marché. L’expérience utilisateur sera toujours fluide, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming ou jouer à des jeux gourmands. Au-delà d’un usage personnel, la tablette haut de gamme de la firme de Cupertino est idéale pour les professionnels. Animer une réunion ou prendre des notes avec l’Apple Pencil n’a jamais été aussi facile. L’appareil peut même servir de tablette graphique grâce à la nouvelle mise à jour d’iPad OS.

