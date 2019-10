Le dernier MacBook Air 13 pouces avec un écran Retina a droit à une remise de 10 % sur Amazon. Au lieu de 1 249 euros sur l'Apple Store, on le trouve aujourd'hui à 1 129 euros pour le modèle avec 128 Go de stockage interne.

Ce n’est qu’en fin d’année 2018 que la firme de Cupertino a décidé de renouveler son Macbook Air. Il conserve son format 13 pouces ainsi que sa forme en biseau pour être facilement transportable au quotidien, mais apporte évidemment quelques améliorations pour redonner de la fraîcheur à cette gamme qui n’avait pas reçu de mise à jour depuis 2015.

Amazon le propose aujourd’hui à partir de 1 129 euros pour le modèle 128 Go, contre 1 249 euros habituellement. Le modèle 256 Go est également disponible en promotion, à 1 379 euros au lieu de 1 499 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la principale nouveauté du MacBook Air Retina ?

Comme son nom l’indique, la principale nouveauté du Macbook Air Retina est son écran… Retina. Toujours d’une diagonale de 13,3 pouces, il affiche désormais une définition de 2 560 x 1 600 au format 16:10, le tout épaulé par la technologie True Tone pour faire apparaître des millions de couleurs. Les bordures autour de l’écran ont par ailleurs été fortement réduites pour favoriser l’immersion. Plus anecdotique, mais tout de même pratique, un capteur TouchID fait son apparition sur le bouton d’allumage. Vous n’aurez plus jamais besoin de taper votre mot de passe au démarrage.

Quelles sont les caractéristiques techniques du MacBook Air Retina ?

Il embarque dorénavant un processeur Intel Core i5 de 8ème génération, dual core cadencé à 1,6 GHz. La puce est accompagnée par 8 Go de mémoire vive en DDR3 et on retrouve également un SSD de 128 Go pour le stockage interne par défaut (ou 256 Go pour l’autre modèle). Cette configuration permettra de faire tourner quelques jeux 3D, mais ce n’est pas réellement sa vocation. Il est davantage destiné à un usage bureautique (prise de note, navigation Web, etc.) lors des déplacements grâce à son poids plume de 1,25 kilo et son autonomie confortable, estimée à 12 heures selon le constructeur — rechargeable via USB-C et son bloc de 30 W.

