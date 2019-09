Après plusieurs semaines de teasing, OnePlus officialise ses premiers téléviseurs. Il sont QLED et tournent sous Android TV.

Après plusieurs semaines de teasing, OnePlus a levé le voile sur le ou, plutôt, les premiers téléviseurs 4K UHD de son histoire. Copieusement décrits sur le site officiel indien, les OnePlus TV Q1 et OnePlus TV Q1 Pro sont des produits qui matérialisent l’ADN de la marque : un maximum de technologies à la pointe pour un prix le plus réduit possible. Disponibles à la fin du mois de septembre en Inde (pour le moment), ils seront respectivement vendus 900 et 1 300 euros environ. Attention, OnePlus commercialise le pied à part pour la version la plus abordable (qu’il est toujours possible d’accrocher au mur).

Pour ces tarifs, vous aurez un téléviseur QLED — LCD boosté par des quantum dots (comme le haut de gamme de Samsung — doté d’une diagonale 55 pouces. Les deux modèles se différencient uniquement sur les prestations sonores. D’un côté, le Q1 Pro dispose d’une barre de son rétractable à huit haut-parleurs. De l’autre, le Q1 se contente de quatre haut-parleurs classiques. Les deux promettent néanmoins du Dolby Atmos.

La OnePlus TV est un téléviseur QLED sous Android

Une chose est sûre : OnePlus veut attirer les férus d’image. En témoigne la compatibilité avec tous les formats HDR : du HDR10 au Dolby Vision, en passant par le HDR10+. Un argument dont ne peuvent se targuer les géants du marché, parmi lesquels Sony (HDR10 et Dolby Vision), LG (HDR10 et Dolby Vision) ou encore Samsung (HDR10 et HDR10+).

On notera que le constructeur vante un ratio d’écran de 95,7 %, une donnée habituellement réservée aux smartphones (risible ici, car peu adapté pour les téléviseurs). Il met aussi en avant une reproduction des couleurs supérieure à la concurrence grâce à la puce Gamma color Magic. Elle travaille sur la réduction du bruit, la mise à l’échelle ou encore le contraste dynamique. Bref, des artifices qu’on retrouve ailleurs.

Pour les fonctionnalités, les OnePlus TV Q1 et Q1 Pro s’en remettent à Android TV — soit le système d’exploitation le plus complet à ce jour. OnePlus y adjoint sa surcouche maison baptisée OxygenPlay, qui n’est ni plus ni moins qu’un agrégateur pour les contenus dont vous avez vraiment besoin. Les téléviseurs se contrôlent via une télécommande qui ressemble à celle de l’Apple TV (Google Assistant remplace Siri) ou via l’application Connect.

