À quelques heures de la conférence Surface de Microsoft, des fuites dévoilent une partie du catalogue de nouveaux produits prévus.

Mercredi 2 octobre, à 16h, heure française, les fans de Microsoft ont rendez-vous avec une conférence centrée sur les futurs produits du catalogue Surface. Malheureusement pour la firme de Redmond, les fuites gâchent quelques surprises. Selon des images partagées par le journaliste très fiable Evan Blass le 30 septembre, il y aurait une Surface Pro 7, un Surface Laptop 3 et une autre Surface Pro basée sur une architecture mobile ARM.

C’est le troisième produit cité qui monopolise le plus l’attention. À en croire les rendus, le PC hybride s’appuierait sur un design totalement revu. Entre la faible épaisseur et les bords moins visibles, elle marquerait la différence par rapport à la Surface Pro classique et serait, a priori, une tablette bien plus ergonomique.

Au moins trois produits Microsoft Surface en fuite

En revanche, il ne faudra pas attendre une révolution esthétique du côté de la Surface Pro 7, qui devrait enfin se mettre à l’USB-C et recevoir un processeur dernière génération.

Le Surface Laptop 3, lui, semble troquer la finition en Alcantara pour un métal plus sobre (sur les déclinaisons les plus chères ?). Selon des récentes indiscrétions, le PC portable serait également proposé en version 15 pouces. Ce qui ferait naître une gamme à la MacBook Pro (deux modèles : un 13 et un 15).

Dans sa série de tweets, Evan Blass évoque la tant espérée Surface pliable équipée de deux écrans. Si on ne s’attend pas à ce que Microsoft la commercialise de sitôt, elle pourrait être teasée en fin de conférence pour préparer l’année prochaine. Samsung avait procédé ainsi pour son Galaxy Fold, en montrant un prototype en fin d’année dernière.