Jérôme Durel - il y a 49 minutes Tech

Le Bon Plan du jour (enfin de la semaine en fait). Le forfait 50 Go de Sosh remisé à 9,99 euros pendant un an est prolongé jusqu'au 30 septembre, si l'aviez raté précédemment, ne le ratez pas maintenant.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Une semaine de rabe chez Sosh. Le forfait 50 Go habituellement facturé 24,99 euros par mois, est affiché à 9,99 euros mensuels pendant un an est prolongé jusqu’au 30 septembre à 9h. C’est la meilleure offre mobile que vous pouvez trouver actuellement… surtout si vous résiliez avant la date anniversaire. Car oui, comme tous les forfaits Sosh, l’offre est sans engagement.

Qu’intègre précisément ce forfait ?

50 Go de 4G certes, mais vous avez également les appels/SMS/MMS illimités en France. La bonne nouvelle est que ce package fonctionne exactement de la même façon en Europe et dans les DOM. Autrement dit, vous utilisez indifféremment l’offre que vous soyez chez vous ou en vacances. Notez que l’Europe inclut ici la Suisse et Andorre, ce que d’autres opérateurs ne font pas. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez aussi les appels illimités vers les fixes des USA, Canada et d’Europe.

Que vaut le réseau Orange ?

Orange est réputé pour avoir le meilleur réseau en France. Une réputation qui n’est pas usurpée si l’on en croit les données de l’ARCEP.L Le gendarme des télécoms a estimé à 98 % la couverture du territoire sur la voix et les SMS, et 86 % sur la 4G. En tête des quatre opérateurs historiques, avec Bouygues et SFR deuxièmes ex aequo à 83 % sur la couverture du territoire en 4G. En résumé, vous avez donc la meilleure offre du moment avec le meilleur réseau pour 9,99 euros par mois pendant un an.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.