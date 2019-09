Red By SFR propose de multiples promotions en ce moment, tant sur le mobile que sur l'Internet fixe. En les cumulant on peut ainsi s'offrir un confortable forfait 30 Go et la fibre à 1 Gb/s pour seulement 32 euros mensuels.

Jusqu’au 30 septembre 2019, RED by SFR propose des promotions à la fois sur son forfait mobile à 10 euros et sur son offre internet fixe, à 22 euros. Vous pouvez ainsi cumuler les réductions pour bénéficier d’un pack complet mobile + fixe pour seulement 32 euros par mois, c’est un excellent prix au regard du contenu des offres.

Le mobile : 30 Go, appels/SMS/MMS illimités

Commençons avec le forfait mobile. Jusqu’au 30 septembre, l’offre à 10 euros de RED by SFR donne droit à 30 Go de data en 4G+, ainsi qu’aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM (sauf Mayotte). On retrouve les quelques limites habituelles : pas plus de 3 heures consécutives par appel, et pas plus de 200 destinataires différents par mois pour les SMS et MMS. Vous n’avez pas autant d’amis, si ?

RED by SFR est généreux sur les usages dans l’Union européenne. Plutôt que de déduire la consommation en Europe de l’enveloppe totale, RED offre 5 Go spécifiquement dédiés à l’étranger tous les mois, en plus de 30 Go en France donc. C’est idéal si vous voyagez ponctuellement dans l’Union. Notez que cela s’entend au sens strict, c’est-à-dire sans la Suisse et Andorre.

Si vous arrivez au bout de l’enveloppe de données, vous pourrez acheter une recharge de 1 Go pour seulement 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. Si vous arrivez régulièrement à bout de votre enveloppe vous pourrez très facilement passer à 60 Go de data pour seulement 5 euros de plus. Il en va de même si vous avez besoin de données en Suisse, Andorre ou aux USA/Canada. Pour 5 euros par mois, vous pouvez vous offrir 15 Go sur ces territoires. L’option est désactivable à tout moment. C’est tout l’intérêt de ces nouvelles formules RED by SFR, tout est modulable à l’envi.

La fibre RED by SFR : 1 Gb/s et des surprises

Après la confortable offre mobile, il est temps de s’intéresser à l’offre fixe proposée à 22 euros par mois. Habituellement limitée à 200 Mb/s descendants, la fibre RED by SFR monte à 1 Gb/s jusqu’au 30 septembre. L’option « débit plus » normalement facturée 5 euros de plus par mois et permettant d’atteindre le gigabit est offerte jusqu’à cette date. Dans le sens montant, l’option vous fait passer de 50 Mb/s à 400 Mb/s. Vous avez ainsi le meilleur débit disponible chez le fournisseur d’accès en fibre, sous réserve d’éligibilité.

En plus d’Internet, l’offre inclut également la téléphonie fixe. Vous pouvez appeler en illimité vers les fixes en France et plus de 100 destinations dans le monde. C’est déjà pas mal, mais si on pouvait appeler vers les mobiles, ce serait encore mieux non ? Et bien c’est également inclus ! L’option permettant de téléphoner vers les mobiles de France Métropolitaine et des DOM est intégrée gratuitement au lieu de 5 euros par mois supplémentaires.

Comme si cela ne suffisait pas RED by SFR vous offre le premier mois d’abonnement. Vous ne payerez donc que les frais de mise en service de 19 euros sur votre première facture. Notez en revanche que Red by SFR n’intègre pas la télévision dans son offre, il faudra ajouter 2 euros pour 35 chaînes et le décodeur TV, ou 4 euros pour 100 chaînes. Si vous ne regardez pas la télévision, c’est également une bonne façon de faire des économies. Si vous n’êtes pas éligible fibre, les mêmes avantages sont proposés, à l’exception de l’option « Débit Plus » qui ne fonctionne qu’en fibre. Sauf cas particulier, l’abonnement ADSL est proposé à 15 euros par mois seulement.

Forfait mobile et fibre pour seulement 32 euros par mois

Faisons les comptes : passer chez RED by SFR pour le mobile et la Fibre ne vous coûtera que 32 euros par mois, sans engagement et sans prix qui change au bout d’un an. Difficile de faire mieux. C’est aujourd’hui l’une des meilleures offres du marché, si ce n’est la meilleure puisqu’elle intègre :

Internet en Fibre à 1 Gb/s

La téléphonie fixe illimitée vers les fixes de plus de 100 destinations, et les mobiles de France et des DOM

Un forfait mobile illimité avec 30 Go

Et 5 Go spécialement dédiés aux communications dans l’UE.

Si vous souhaitez ajouter la télévision pour une offre quadruple play : cela vous coûtera 34 ou 36 euros par mois en fonction de la formule choisie.

Rappelons enfin que Red by SFR rembourse jusqu’à 100 euros de frais de résiliation sur votre ancien abonnement Internet, et vous pouvez conserver vos numéros de fixe et mobile. Mieux encore, c’est RED qui s’occupera de résilier votre ligne pour vous, vous n’aurez ainsi que très peu de démarches à effectuer.