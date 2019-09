Google ne se contentera pas du Pixel 4 lors de sa prochaine conférence. La multinationale pourrait officialiser un nouveau Pixelbook.

Le 15 octobre prochain, Google lèvera le voile sur le mystérieux Pixel 4, dont on sait déjà quasiment tout. En plus du smartphone qui devrait apporter beaucoup d’évolutions par rapport à son prédécesseur, la multinationale devrait annoncer un nouvel ordinateur portable. C’est tout du moins ce que rapporte 9to5Google dans un article publié le 23 septembre. Il s’agirait du Pixelbook Go.

Le Pixelbook Go prendrait la forme d’un laptop classique avec une charnière fixe, et pas d’un produit hybride comme la Pixel Slate présentée l’année dernière et qui n’a pas été un succès. Il serait disponible dans plusieurs configurations et les versions les plus chères proposeraient une définition 4K.

Un nouvel ordinateur portable chez Google

Selon les informations de 9to5Google, le Pixelbook Go a été conçu avec la portabilité en principal argument. Plus silencieux que la moyenne, il serait aussi très léger grâce à un alliage en magnésium (comme certains produits Surface de Microsoft). Il articulerait la productivité autour d’un écran tactile de 13,3 pouces disponible en Full HD ou en 4K, avec un ratio 16:9 (contre 2:3 aujourd’hui). Il ne serait pas le premier Chromebook 4K puisque le Lenovo Yoga Chromebook C630 l’a été avant lui.

Du côté des composants internes, on retrouverait des configurations habituelles avec du choix en matière de processeur (Intel Core m3, i5 ou i7), de mémoire vive (8 ou 16 Go) et de stockage (64, 128 ou 256 Go). Le Pixelbook Go s’appuierait sur des haut-parleurs plus puissants que le premier Pixelbook et des connectiques attendues (un port USB-C de chaque côté et un port jack). Agressifs, les tarifs démarreraient aux alentours des 799 dollars avec deux coloris à prévoir (‘Juste noir’ et ‘Pas rose’).