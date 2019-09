Facebook agrandit sa gamme Portal avec trois nouveaux produits. Pour celles et ceux qui veulent une caméra chez eux...

Facebook continue de croire dur comme fer à son écran de communication baptisé Portal. Moins d’un an après la présentation de la première version, la multinationale annonce trois nouveaux modèles dans un communiqué publié le 18 septembre 2019. Ils seront disponibles en France.

La gamme sera donc composée du Portal, du Portal Mini et du Portal TV — ainsi que du Portal+ (qui n’a pas changé). Les deux premiers reposent sur les mêmes arguments que la version d’origine, tandis que le Portal TV, dépourvu d’un écran, ressemble à Kinect de Microsoft. L’idée est de profiter de son téléviseur pour afficher du contenu sur une plus grande diagonale — avec les mêmes fonctionnalités à la clef.

Facebook mise toujours sur la visioconférence

Le Portal (10 pouces), le Portal Mini (8 pouces) et le Portal TV misent toujours sur la visioconférence pour apporter de nouvelles manières d’interagir avec ses proches — via le service de messagerie WhatsApp (qui appartient à Facebook) ou Messenger. Ils peuvent également servir de cadre numérique pour afficher des photos. Enfin, ils permettent d’accéder à des plateformes vidéo, Amazon Prime Video en tête.

Les trois produits intègrent des commandes vocales grâce à Amazon Alexa. Au lancement, les utilisateurs américains et canadiens pourront dire « Hey Portal ! » (oui…) pour lancer des fonctionnalisés.

Lorsqu’il a été dévoilé pour la première fois, le Portal avait fait beaucoup parler après la fuite des données personnelles de plusieurs millions d’utilisateurs Facebook. Pour garantir la sécurité de la vie privée, la firme insiste sur la possibilité de désactiver le microphone et la caméra (il y a même un cache physique pour le capteur).

« Pour plus sécurité, les fonctonnalités Smart Camera et Smart Sound utilisent une technologie d’intelligence artificielle qui opère localement et non pas sur les serveurs de Facebook », souligne-t-elle. En outre, les commandes vocales via « Hey Portal ! » peuvent être effacées pour ne pas que Facebook puisse les écouter en vue d’améliorer ses services.

On récapitule :

Écran Prix Date de sortie Portal Oui (10 pouces) 199 € 16 octobre Portal Mini Oui (8 pouces) 149 € 16 octobre Portal+ oui (15,6 pouces) 299 € 16 octobre Portal TV Non 169 € 6 novembre

Crédit photo de la une : Facebook Signaler une erreur dans le texte