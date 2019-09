Eurêkoi est un service de réponse en ligne animée par des bibliothécaires. Nous leur avons posé quelques questions afin de tester ce service public peu connu des internautes.

Pour n’importe quelle question banale, Google est devenu le premier réflexe pour avoir une réponse. Pratique quand il s’agit de chercher la recette du gâteau au chocolat. Mais vite limité quand des questions complexes ou nécessitant des sources académiques se posent.

Répondre à des questions dont la réponse n’est pas évidente, c’est justement le but d’Eurêkoi. Ce service de réponse en ligne existe depuis 2005, sous le nom de BiblioSésame et a été renommé Eurêkoi en 2015. Il s’agit d’une plateforme sur laquelle les bibliothécaires de France et de Belgique s’engagent à vous donner une réponse complète et sourcée à n’importe quelle question — de la plus futile à la plus complexe — en moins de 72 heures.

Eurê… koi ?

Eurêkoi est un service public gratuit. C’est une plateforme sur laquelle près de 500 bibliothécaires français et belges s’engagent à répondre aux questions des utilisateurs, selon leurs domaines de connaissance respectifs. Cette réponse comprend non seulement une réponse textuelle plus ou moins longue à la question, mais aussi et surtout des sources pour aller plus loin : site web, vidéos, podcasts et bien entendu des livres de référence.

Eurêkoi existe depuis plus de 10 ans et sa base de données comprend déjà des milliers de réponses à des questions des plus insolites aux plus graves : de l’origine de la choucroute au débunkage, comme la rumeur qui disait que le mot « viol » qui n’existerait pas en arabe, les bibliothécaires, répondent à toutes les questions, toujours de façon très sérieuse et toujours avec des sources fiables. Nous avons joué le jeu pour tester le service.

Première question : Comment démontrer simplement que la Terre n’est pas plate ?

Pour cette première question, le bibliothécaire n’a pas cherché à lister différents arguments pour nous prouver que la Terre n’était pas plate. Il nous a plutôt réorientés vers deux articles qui le font déjà très bien (chez Futura Sciences et Ciel et Espace) ainsi que vers une vidéo de quelques minutes sur la chaîne YouTube d’Usbek & Rica. En 3:20 celle-ci répond parfaitement à la question posée.

Enfin, pour aller plus loin, il nous est proposé un livre et une émission de radio pour comprendre comment, d’un point de vue historique, l’humanité a compris que la Terre était bien ronde… sans avoir besoin d’un satellite pour le prouver.

Deuxième question : Qui a inventé les échecs ?

Quand on pose cette seconde question, Google nous renvoie principalement vers la page Wikipedia, plutôt bien informée, mais avec des sources très vagues. Le bibliothécaire d’Eurêkoi s’appuie quant à lui sur un dossier pédagogique de la BnF mais aussi et surtout sur une conférence donnée en 2015 par Stéphane Schabanel, un maître de la Fédération Internationale des Échecs, qui revient sur les premières façons de jouer aux échecs dès le IIIe siècle. Un document audio d’un peu plus d’une heure, passionnant, que Google ne fait jamais ressortir dans ses premiers résultats.

Troisième question : Pourquoi peut-on mourir de chaud ?

Cette question, nous y avons déjà répondu dans un article consacré à la canicule publié en juillet dernier. La longue réponse donnée par le bibliothécaire est sensiblement la même que celle de notre article : elle aborde le rôle de l’hypothalamus, le risque accru pour les personnes âgées, mais aussi le rôle supposé de la paroi intestinale dans le déploiement des bactéries dans le corps. L’ensemble s’appuie sur des sources universitaires accessibles au plus grand nombre.

Posez des questions sans inscription préalable

N’importe qui peut poser une question à Eurêkoi. Le formulaire est très simple et ne demande aucune inscription. Seule une adresse email est nécessaire : celle-ci permet de recevoir la réponse personnalisée. Par la suite, les questions les plus intéressantes ou d’intérêt public peuvent parfois être publiées sur le site d’Eurêkoi. L’auteur de la question est alors anonymisé.

D’une manière générale, les bibliothécaires derrière Eurêkoi répondent à n’importe quel type de question, du moment qu’elles ne sont ni d’ordre médical ou juridique.

Également un service de recommandation culturelle

Enfin, Eurêkoi dispose également d’un service de recommandation de contenu. Là encore, vous pouvez poser une question à des bibliothécaires pour avoir des recommandations sur livres, des BD, des mangas, des séries ou de films. Nous avons posé deux questions aux bibliothécaires : « J’ai beaucoup aimé les Culottées de P. Bagieu, auriez-vous d’autres BD du même genre à me conseiller ? » et « Quels sont les meilleurs romans pour s’initier à la Hard Science Fiction ? ».

Les recommandations sont alors publiées sous forme de liste sur SensCritique. Dans notre cas « Découvrez la BD féministe en 6 titres ! » et « Découvrez la hard science-fiction en 6 romans ». La liste complète des recommandations se consulte d’ailleurs sur la page de profil d’Eurêkoi sur Senscritique.