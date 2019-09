Monter un site web est chose relativement aisée une fois que l’on sait par où commencer. Mais générer de l’audience et potentiellement la monétiser est beaucoup moins évident quand on débute. Voici quelques conseils de base.

Maintenant que l’on sait comment créer un site web sans connaissance particulière du code, il est temps de le promouvoir, de l’animer et surtout de le monétiser. Pour y parvenir, avoir un contenu de qualité ou des produits au rapport qualité-prix imbattable n’est pas suffisant. Il faut appliquer les bonnes stratégies et disposer des bons outils. Voici quelques conseils de base, outils et étapes obligatoires pour bien se lancer.

Travailler son référencement sur les moteurs de recherche

Avant même de commencer à travailler sur le contenu des pages de son site web, il faut bien réfléchir à la façon dont on veut qu’elles apparaissent sur les moteurs de recherche. Pour cela, choisissez avec soin votre nom de domaine et plus généralement, pensez aux thèmes que vous allez aborder sur votre site.

Pour être plus concret, vous aurez plus de mal à vous positionner sur la requête « trottinettes électriques » si votre site a pour nom de domaine mavoiture.fr et que votre page d’accueil parle longuement de batteries électriques. Bref, réfléchissez bien à la cohérence de votre contenu, aux mots-clés qu’il faut viser pour apparaître dans les premiers résultats de Google et aux thématiques qu’il faut aborder sur les différentes pages de son site pour aider les algorithmes des moteurs de recherche à mieux vous positionner.

Le travail sur le SEO est un métier à part entière, où l’expérience et les connaissances sont primordiales. Un bon référencement sur les moteurs de recherche prend souvent du temps, mais il est possible d’avoir des résultats rapidement en appliquant de bonnes pratiques et en utilisant les bons outils.

Wix propose des outils performants pour vous aider à bien référencer votre site, que vous soyez un débutant ou un utilisateur avancé. Cela passe par une liste personnalisée des tâches à réaliser pour bien positionner votre site sur les moteurs de recherche. Vous y trouverez les balises méta, les mots-clés ou encore les textes alt. Un onglet de référencement avancé permet également de définir des URL canoniques et ajouter des redirections 301, entre autres.

Lancer sa communication (réseaux sociaux, emailing)

Se reposer uniquement sur des robots et des algorithmes pour faire connaître son activité ne suffit pas. L’aspect humain est évidemment primordial. Il passe aujourd’hui principalement par deux choses : les réseaux sociaux et les campagnes d’emailing.

Pour les réseaux sociaux, l’objectif dans un premier temps est de gagner en audience, en followers et en attention. C’est ce que l’on appelle du growth hacking, le fait de trouver des techniques permettant d’accroître son trafic et sa notoriété. Ces techniques sont nombreuses et il est impossible de toutes les énumérer ici.

On retiendra principalement que l’objectif est d’attirer l’audience qui vous intéresse. Sur les réseaux sociaux, il faut donc viser dans un premier temps des comptes proches de votre trafic, puis de les inciter à vous suivre avec du contenu intéressant. Libre à vous de proposer des posts créatifs, amusants ou référencés pour les inciter à visiter votre site web.

Pour simplifier la création de ces posts, Wix propose sur son interface un outil pour améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux. À commencer par l’Éditeur qui donne accès à des millions de photos en qualité HD et gratuitement, notamment grâce à un récent partenariat avec la banque d’images Unsplash. Utilisez-les pour illustrer votre site ou pour créer des posts de réseaux sociaux attrayants pour votre communauté.

Impossible également de se passer de la vidéo aujourd’hui. Que ce soit pour Instagram, YouTube ou Facebook, un éditeur de vidéo, le Wix Video Maker, est intégré au sein de l’interface de Wix. Il est très facile d’utilisation. En quelques minutes, à partir d’images, de texte et de musique, il est possible d’obtenir une courte vidéo pour lancer des promotions, annoncer une nouvelle ou remercier ses lecteurs sur les réseaux sociaux.

Ces créations peuvent être utilisées sur plusieurs supports. Si les réseaux sociaux sont très efficaces pour apporter du trafic, l’email marketing est un outil redoutable pour communiquer avec vos clients. Wix intègre par défaut dans son interface un outil pour lancer une campagne d’emails. De la mise en forme à l’importation des contacts, il n’est pas nécessaire de passer par un service tiers pour lancer une newsletter ou informer son audience d’une promotion en cours.

Savoir convertir correctement son trafic

Vous commencez à prendre des positions sur Google et votre site commence à générer du trafic ? Il faut maintenant réussir à le fidéliser ou à le monétiser. Et pour cela, il n’y a pas de secret, il faut travailler sur son tunnel de conversion, c’est-à-dire tout le parcours qui va amener son audience à réaliser une action (une inscription, un achat) sur le site.

Il n’y a pas de tunnel de conversion type ou idéal. Il dépend de vos objectifs de vente ou de trafic. Ce qu’il faut vérifier en revanche, c’est la façon dont il performe et prendre en compte les retours de votre audience. Il faut donc veiller à mettre en place une section commentaire, un formulaire de contact, un SAV, et surtout surveiller les ventes ou mises en panier en fonction de vos diverses actions sur le site.

Autant d’actions qui demandent de mettre en place des outils ou des extensions supplémentaires sur son site web. Par défaut, Wix dispose d’une interface client qui permet de discuter avec ses clients par emails ou via un chat intégré au site. Quant à la surveillance de son tunnel de conversion, il est possible d’installer en quelques clics des extensions payantes ou gratuites en passant par le Wix App Market.

Wix et le Wix App Market, pour gagner du temps

Développer le trafic et améliorer la conversion de son site peut sembler très impressionnant quand on débute dans ce milieu. Ces deux aspects demandent du temps, de l’expérience et surtout de posséder les bons outils pour y parvenir. Les deux premiers critères dépendent de vous. Pour le troisième, la Wix App Market est là pour vous aider. Il s’agit d’une boutique d’applications (gratuites ou payantes) permettant d’accéder à des fonctionnalités avancées à ajouter à votre site : mesure d’audience, intégration de commentaires ou des réseaux sociaux, chat en ligne, suivi de comptabilités, etc.

Autant d’outils supplémentaires qui permettent de développer plus rapidement et plus facilement son activité en ligne. Ils permettent à ceux qui le désirent de monter une entreprise en ligne et de la gérer à partir d’une seule interface. Wix est gratuit dans sa version de base et propose des forfaits abordables à destination des professionnels qui veulent développer leur business en ligne.