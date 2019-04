Même en 2019 il n’est pas encore évident de lancer son propre site web sans être confronté à des contraintes techniques. Réaliser une page d’accueil engageante ou personnaliser en profondeurs les pages d’un site web demandent des connaissances en code que tout le monde ne possède pas. C’est pourquoi des solutions clés en main, dites WYSIWYG (prononcez « ouiziwigue »), ont commencé à se développer dès la fin des années 2000.

Malgré la multiplication des plateformes permettant de monter son propre site web, l’obligation d’avoir des connaissances en code pour pouvoir créer un site est une idée tenace. Elle pouvait toujours se défendre il y a quelques années quand les blogs avaient encore tous la même apparence. C’était sans compter sur la montée en puissance des éditeurs de sites dits WYSIWYG, qui sont devenus de plus en plus accessibles, mais surtout de plus en plus complets.

Quésaco WYSIWYG ?

Que se cache-t-il derrière le terme un peu barbare WYSIWYG ? C’est un acronyme pour « What You See Is What You Get », que l’on pourrait traduire par « ce que vous voyez est ce qui apparaît à l’écran ». Les interfaces WYSIWYG permettent de modifier directement une page web, par exemple, en passant par une série de menus contextuels, de thèmes ou d’applications sans avoir à passer par un back-office complexe ou, justement, du code.

Pendant longtemps, ces interfaces pour site web ont été jugées comme incomplètes et incapables de rivaliser avec les compétences d’un véritable développeur. Si elles n’ont toujours pas la souplesse ou la flexibilité d’un codeur, elles sont aujourd’hui tout à fait suffisantes pour disposer d’un beau site, référencé par Google, et surtout monétisable.

Des sites web faciles à créer, faciles à personnaliser et désormais faciles à monétiser

Car les éditeurs de sites web faciles à prendre en main ont bien compris que le simple fait de pouvoir monter un site en quelques heures n’était pas suffisant. Désormais ils permettent d’envoyer des newsletters, proposent des magasins d’extensions (payantes ou gratuites) pour ajouter en un clic des fonctionnalités avancées (des blocs de commentaires, la possibilité d’afficher des timelines de réseaux sociaux), le suivi des statistiques en temps réel, et surtout facilitent l’intégration de moyens de paiement.

Le leader dans le domaine de la création de sites web avec une interface WYSIWYG est actuellement Wix. La société, créée en 2006 est une précurseuse du genre et compte aujourd’hui 150 millions d’utilisateurs. Elle se montre aujourd’hui bien plus accessible et souple que la plupart de ses concurrents, WordPress en tête.

Wix s’adresse à toutes celles et ceux qui ont toujours voulu monter leur site web, mais qui ont été bloqués dès les premières étapes. Il est difficile de créer un site de toute pièce qui ne soit pas calqué sur un modèle triste déjà vu des milliers de fois, où l’on peut mettre en avant ses propres photos, ou bien mettre en forme de façon originale ses idées.

Pas besoin de sortir sa carte bleue pour se lancer

Le premier avantage de Wix, c’est qu’une fois son compte créé en quelques secondes, la plateforme ne vous demande pas votre carte de crédit. Tout ce dont Wix a besoin dans un premier temps, c’est vers quoi vous désirez vous orienter. Un simple blog ? Un portfolio ? Une boutique ? Quel que soit le projet, et avant même de payer quoi que ce soit, il est possible de tester l’interface pour savoir si vous pouvez y trouver ce qui vous convient.

Une fois que l’on a répondu à ces questions simples, Wix vous propose alors une centaine de templates pour répondre du mieux possible à vos besoins. Dans le cas d’un blog, il suffit d’opter pour un template simple : une page d’accueil qui comprend le flux des articles, une jolie image de une et éventuellement quelques pages pour la galerie ou les contacts. Vous désirez mettre en avant vos talents de photographe ? Il existe deux douzaines de templates beaux et bien conçus pour mettre en avant votre book.

Le Photoshop du site web

Mais c’est une fois le template de base de Wix choisi que l’interface de la plateforme montre toute sa puissance. Côté visible, il est possible de modifier directement sa page web grâce à une grande sélection d’outils contextuels. Comme sur Photoshop, il suffit de cliquer sur n’importe quel élément pour le modifier. Le titre est trop petit ? Un clic dessus et vous pouvez changer la police ou d’étirer le cadre pour lui laisser plus de place. La plateforme se débrouille ensuite pour l’afficher correctement, que ce soit sur mobile ou sur desktop.

Un tableau de bord facile d’accès et ergonomique pour s’occuper du référencement ou du nom de domaine

Une fois que son site web commence à ressembler à quelque chose, il est temps de passer à l’administratif et au référencement. Ce qui peut sembler le plus pénible et le plus redondant est ici présent dans la seconde partie de l’interface de Wix, le Tableau de Bord.

De façon claire et ergonomique, on gère ici le nom de domaine, le référencement sur les moteurs de recherche ou encore l’association de son site à son adresse email. C’est aussi ici que l’on peut facilement acheter son nom de domaine, vérifier ses statistiques sur Google Analytics ou muscler son site.

Wix propose en effet 5 forfaits, allant de 4,08 euros par mois à 24,50 euros, pour permettre à son site web de posséder un vrai nom de domaine (sans quoi votre site se terminera par .wixsite.com), mais aussi de lui garantir de pouvoir supporter suffisamment de visites en lui allouant une certaine quantité de bande passante.

Une fois son site web créé et doté d’un véritable nom de domaine, il faut ensuite parvenir à le faire ressortir sur les moteurs de recherche. Wix est justement doté d’un outil, SEO Wiz, qui va prendre l’utilisateur par la main pour l’aider, pas à pas (choix des mots-clés à insérer dans les contenus, amélioration du référencement local et analyse des résultats), à s’initier au référencement sur Google et à parvenir à se hisser sur la première page.

Enfin, quel que soit le forfait que l’on prend (ou non, si l’on désire ne pas payer pour son site web), Wix garantit une vitesse d’affichage extrêmement rapide grâce à sa technologie Turbo. Celle-ci utilise les dernières fonctionnalités CSS, ce qui permet au site d’avoir une apparence plus nette et une résolution parfaite et s’appuie sur des centres de données répartis aux quatre coins du monde. Une fois son site créé, il est par ailleurs possible de tester la rapidité de connexion de son site en le passant au test Wix Speed.

Créer un site sur Wix, c’est abordable, rapide et surtout gratuit. Pour se lancer, une simple adresse email, un peu de temps et quelques images suffisent pour créer une première version de son site web. Pour essayer cette solution ergonomique, il suffit de suivre le lien !