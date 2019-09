Des gros PC pour les gamers d'un coté, des produits raffinés de l'autre pour les créatifs : Acer ne risque pas de mettre fin aux clichés.

À l’IFA 2019, Acer ne veut déplaire à personne. À l’occasion du salon berlinois, le constructeur a dévoilé la gamme ConceptD, dédiée à un public créatif. Sur le stand, on découvre des PC au design raffiné, mis en exergue sur des bureaux en bois. Le blanc prédomine, la finesse et les courbes élégantes aussi. Les créatifs aiment les jolis produit alors il faut leur proposer de jolis produits.

Puis on fait quelques pas et, là, on tombe sur des PC aux lignes agressives, bourrés de gimmicks plus risibles les uns que les autres. Ici, on est au rayon g4m1ng et, c’est bien connu, les g4m3rs aiment les gros ordinateurs inélégants, bardés de lumière et de gadgets innovants. L’ambiance allemande nous fait prendre le stand Acer pour un garage où la nouvelle Porsche Taycan côtoierait une 208 tunée et boostée à la nitro. À chacun son bolide.

Au royaume du gaming

Le Predator Helios 700 est l’exemple typique du PC gamer qui veut trop en faire au point de tomber dans le mauvais goût. Il se distingue de ses homologues par un clavier coulissant qui révèle deux gros ventilateurs et une chambre à vapeur une fois tiré vers soi (sans oublier un repose poignets). Acer a poussé le bouchon jusqu’à accompagner la manœuvre d’un bruit digne d’un robot Transformers en pleine transformation (on peut le désactiver, ouf). Derrière les moqueries légitimes, cette caractéristique qui n’amuse que quelques minutes a un vrai intérêt : le refroidissement des composants et, par extension, l’amélioration des performances.

Avec ses deux gros ventilateurs, le Predator Helios 700 est plus à même d’encaisser l’overclocking en se rapprochant d’une vraie expérience bureau (il est, de toute façon, un PC plus fixe que portable). Naturellement, il embarque les composants dernier cri, notamment une carte graphique Nvidia RTX 2080 et un processeur pouvant aller jusqu’à un Intel Core i9 à huit cœurs. L’écran est un Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Pour en prendre plein la vue, on peut difficilement faire mieux… mais on se demande qui choisirait une configuration pareille plutôt qu’une tour.

À l’opposé, le laptop ultra-sim ConceptD 7 et sa robe blanche exquise fera beaucoup plus rêver les amatrices et amateurs de sobriété. Ce qui ne l’empêche pas d’être très bien équipé : Intel Core i7, GeForce RTX 2060 ou RTX 2080 et écran 4K UHD de 15,6 pouces (avec un DeltaE inférieur à 2 pour une reproduction ultra fidèle des couleurs). On aime aussi la tour ConceptD 500 et son dessus boisé. « Pour que les créateurs deviennent des créateurs », dixit le slogan d’Acer, il leur faut des jolis produits.

Les designers se sont quand même lâchés sur le ConceptD 9 Pro. Il prend la forme d’un PC transportable (il est très lourd) avec un écran orientable (on peut l’incliner jusqu’à 180 degrés). Cette conception rappelle le Surface Studio, même si l’ordinateur de Microsoft est un ordinateur fixe. Il est lui aussi équipé d’un écran 4K UHD avec des couleurs ultra fidèles (un DeltaE inférieur à 1). Un gros plus pour la création vidéo ou photo, avec un design moins travaillé cependant.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte