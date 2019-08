Une batterie externe est un accessoire indispensable pour tous les amateurs de Pokémon Go, et aussi pour toutes celles et ceux qui utilisent assidûment leur smartphone. Amazon propose aujourd'hui le modèle 10 000 mAh de Spigen pour moins de 12 euros.

Le bon plan Il y a toujours un moment où vous allez avoir besoin d’une batterie externe. Que vous soyez joueurs de Pokémon Go, amateurs de séries dans les transports ou que, plus prosaïquement, vous retrouvez souvent en rade, c’est un accessoire qui vous sauvera la mise bien souvent. Amazon propose aujourd’hui une batterie 10 000 mAh de la marque réputée Spigen pour moins de 12 euros, un bien maigre investissement pour le service rendu. Plus connu pour ses coques que pour ses batteries, Spigen est un accessoiriste américain qui fête cette année son onzième anniversaire. La batterie que nous vous proposons aujourd’hui n’a rien de bien particulier : elle dispose d’une capacité de 10 000 mAh et deux sorties USB A 5V / 2,4 A. Elle se recharge via MicroUSB, ce qui prendra un peu de temps. Avec 10 000 mAh, vous allez pouvoir recharger totalement deux à trois fois votre téléphone en fonction du modèle. Notez que cela marchera aussi avec la Switch, mais la charge sera plus lente qu’avec le chargeur fourni. On appréciera également la relative finesse de l’objet : 14,9 mm. À titre de comparaison, un iPhone XS est déjà épais de 7,7 mm. Ce que l’on gagne en épaisseur, on le perd en surface, elle est donc relativement empâtée avec 157 x 76 mm (l’iPhone Xs fait 143 x 70 mm). Elle dispose enfin de quatre LED pour symboliser le niveau d’énergie restant. Elle est livrée avec le câble USB pour la recharger, mais pas le bloc secteur. Il faudra utiliser celui de votre smartphone, par exemple. En Bref Une batterie de 10 000 mAh ;

Avec deux sorties USB 5V / 2,4 A ;

Elle est plutôt fine. La batterie externe Spigen 10 000 mAh est disponible en vente flash à 11,99 euros sur Amazon ce jeudi 29 août et dans la limite des stocks disponibles. Retrouvez la batterie externe Spigen 10 000 mAh à 11,99e sur Amazon

