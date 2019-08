Les prix continuent de baisser sur les SSD. Le Samsung 860 EVO, dans sa version, 1 To est aujourd'hui à 114 euros chez Amazon.

Les SSD sont de moins en moins chers. Amazon nous le prouve aujourd’hui encore une fois en proposant le SSD Samsung 860 EVO 1 To à 114 euros seulement. Il n’a jamais été aussi bon marché chez le marchand, sauf le 16 juillet pendant les Prime Days.

Changer son disque à plateaux pour un SSD est toujours le meilleur moyen de donner un coup de jeune à son PC vieillissant. Ils sont de moins en moins chers au point que, sauf pour de très grandes capacités, il n’y a plus franchement de raison d’utiliser des disques à plateaux. Les SSD n’ont que des avantages pour rapport aux HDD : plus rapides, plus robustes, plus fiables et moins énergivores, la différence de prix est désormais trop ténue pour passer à côté.

Le 860 EVO est un SSD au format 2,5 pouces sans réelle particularité : mémoire flash V-Nand TLC (3 bits par cellule) dont la longévité oscille entre 500 et 1000 cycles, des débits de 550 Mo/s en lecture, 520 Mo/s en écriture et un connecteur S-ATA 3 (6 Gb/s). En clair, il propose des performances dans la moyenne des SSD actuels avec une capacité de 1 To.

Il rentrera dans votre PS4, un PC portable si le disque dur amovible ou votre PC Fixe. Il faudra dans ce dernier cas éventuellement un adaptateur si vous n’avez que des emplacements pour disque 3,5 pouces. Rappelons que les SSD sont beaucoup moins sensibles aux chocs que des HDD, ce qui prend tout son sens dans un ordinateur portable.

Le SSD 860 EVO 1 To de Samsung est disponible pour 114 euros chez Amazon.