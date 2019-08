Avec la multiplication des promotions, on change de plus en plus régulièrement de fournisseur d'accès à Internet. On vous explique comment simplifier la procédure, et conserver son numéro de fixe et éviter les frais de résiliation.

Qu’il est loin le temps où l’on souscrivait à un abonnement à internet pour plusieurs années. Avec la multiplication des promotions sur les offres internet, souvent sans engagement, on change de plus en plus régulièrement de FAI pour réaliser des économies grâce aux offres Internet pas chères. C’était d’autant plus vrai que la procédure est bien moins complexe qu’auparavant grâce au code RIO.

Plus simple certes, mais il y a toujours quelques subtilités sur lesquelles il faut s’attarder : conservation du numéro, frais de résiliation, et comment les éviter. On vous donne toutes les astuces pour rendre tout ça moins pénible afin que vous puissiez profiter pleinement de toutes les promotions, comme sur l’abonnement fibre de RED pour 22 euros par mois.

Changer de FAI : combien cela va me coûter ?

Quand vous résiliez votre abonnement, il faut distinguer deux cas de figure : soit vous êtes encore engagés auprès de votre FAI, soit vous ne l’êtes plus. Dans les deux cas, des frais s’appliqueront, mais ils seront bien évidemment moins importants dans le premier cas. C’est la loi Châtel qui régit la résiliation lorsque vous êtes encore sous le coup d’un engagement. Elle permet de ne payer que 25 % des mensualités restantes à partir du 12e mois d’abonnement.

Chouette. Seulement voilà, aujourd’hui plus aucun abonnement à Internet n’est assujetti à un engagement de 24 mois. De fait, si vous êtes encore engagés, vous devrez payer la totalité des mensualités restantes, en plus des frais de résiliation stricto sensu demandés systématiquement par le fournisseur d’accès. Ces derniers varient, mais ils sont d’ordinaire d’environ 50 euros.

Frais de résiliation : comment les éviter ?

S’ils seront toujours payés, les frais de résiliation seront toutefois toujours… remboursés. Enfin presque. Les quatre grands FAI du marché et leurs marques sœurs proposent de rembourser les frais de résiliation de votre ancien abonnement. Chez RED by SFR, le remboursement s’élève à 100 euros maximum. Si vous n’êtes plus engagés, vos frais seront donc systématiquement couverts. S’il vous reste quelques mensualités à payer celles-ci pourront également être éventuellement prises en charge. Il faudra que vous fassiez le calcul.

Pour obtenir le remboursement, il faut se rendre sur la page dédiée de RED by SFR après activation de son compte dans les 60 jours qui suivent la date de souscription et fournir la dernière facture de votre précédent FAI, mentionnant les frais de résiliation. Notez que cette offre de remboursement est aussi valable si vous étiez abonnés chez la maison-mère SFR. Les remboursements sont effectués sous forme d’avoirs sur facture.

Laissez le nouvel opérateur s’occuper de tout !

Maintenant que vous savez combien cela va vous coûter, on peut se lancer dans la procédure de résiliation à proprement parler. Vous pensiez que c’était long et contraignant ? Détrompez-vous. Grâce à la merveilleuse invention qu’est le numéro RIO, vous pouvez maintenant lancer la démarche et laisser votre nouvel opérateur s’occuper du reste. Pour connaître votre RIO, il suffit d’appeler le 3179 depuis votre téléphone fixe. Si cela ne fonctionne pas, il existe d’autres numéros gratuits pour chaque opérateur.

Obtenir son RIO : les numéros directs pour les principaux FAI

FAI Numéro Bouygues Telecom 0800 943 943 Coriolis 0800 71 3179 Darty Telecom 0801 010 102 Free 0805 92 3179 Numericable 0805 85 89 85 Orange 0800 00 3179 OVH 0805 69 3179 Prixtel 0800 71 3179 SFR 0800 97 3179

Une fois votre code RIO sous la main. La procédure est on ne peut plus simple. Lors de la souscription à votre nouvel abonnement, il suffira de demander à conserver votre numéro de téléphone fixe et de renseigner le numéro RIO lorsqu’on vous le demande. Voilà, il n’y a plus qu’à attendre.

Cette méthode a par ailleurs le mérite de limiter autant que possible le hiatus entre les deux abonnements et donc l’absence de connexion à la maison. Il est même possible d’avoir une totale continuité des services. Vous changez ainsi de FAI sans aucune friction, la démarche est d’une simplicité consternante et vous permet de profiter des meilleures offres Internet.

La fibre 1 Gb/s à 22 euros par mois chez RED

En ce moment RED by SFR propose un abonnement Internet au rapport qualité/prix imbattable. Le fournisseur d’accès propose son option « débit plus » gratuitement au lieu de 5 euros par mois. Cela veut dire que vous profitez d’un débit de 1 Gb/s (en fibre, ou en FTTB/FFTLA, sous réserve d’éligibilité) pour seulement 22 euros par mois. Un prix qui ne changera pas, en plus, au bout d’un an, et sans engagement.

L’abonnement inclut également les appels illimités en France vers les fixes et même les mobiles. Cette option facturée habituellement 5 euros par mois est aussi offerte. Point de TV en revanche : celle-ci est en option pour 2 ou 4 euros par mois en fonction du nombre de chaînes choisies. Cela vous évite de payer pour la télévision que vous ne regardez plus, ou presque.

