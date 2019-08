OnePlus commercialisera au moins une version QLED 55 pouces de son téléviseur. Le lancement est prévu pour septembre en Inde.

Petit à petit, OnePlus dévoile des informations sur son premier téléviseur, sobrement baptisé OnePlus TV. À la faveur d’un tweet de la branche indienne partagé le 22 août, on apprend qu’il y aura au moins un modèle QLED équipé d’une dalle de 55 pouces (grande diagonale).

La technologie QLED est une alternative de plus en plus sérieuse à l’OLED. Ces dernières années, Samsung en a fait son cheval de bataille pour ses produits haut de gamme (y compris ses téléviseurs 8K).

Upgrade to an unparalleled viewing experience with a 55" QLED display on the OnePlus TV 📺 Get notified – https://t.co/LTDvaPHwH0 pic.twitter.com/Wyg4aONW9W — OnePlus India (@OnePlus_IN) August 22, 2019

QLED plutôt que OLED ?

Les écrans QLED ou « à points quantiques » reposent sur l’insertion d’une couche de nanocristaux liquides entre l’écran LCD et le système de rétroéclairage LED. Le but est d’obtenir des couleurs plus éclatantes et des noirs plus profonds, tout en conservant les bienfaits d’un rétroéclairage avec des pics lumineux très puissants (plus que sur un OLED, dont les pixels émettent leur propre lumière). Avec tous ces arguments, OnePlus promet une « une expérience jamais vue »… bien entendu.

On notera que OnePlus ne devrait pas s’arrêter à ce seul spécimen QLED 55 pouces, sans doute inscrit au sommet du catalogue. On imagine que le constructeur chinois construira petit à petit une gamme avec des technologies et des diagonales différentes. La OnePlus TV sera d’abord commercialisée en Inde, au mois de septembre, comme l’a confié le CEO Pete Lau dans un billet publié le 20 août. Il y précise : « Nous travaillons aussi d’arrache-pied pour lancer la OnePlus TV en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, dès que nous établirons des partenariats avec la plupart des fournisseurs de contenus de ces régions ».

En ce qui concerne le tarif, le moins cher des téléviseurs QLED de Samsung — le Q60R — a été lancé à 1 299 euros en version 55 pouces. Connaissant la philosophie de OnePlus, le prix plancher devrait être rabaissé de quelques centaines d’euros.

